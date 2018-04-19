Рада уравняла права военнослужащих-иностранцев с украинскими

Верховная Рада уравняла размер единоразовой денежной помощи семьям погибших иностранцев, которые проходят воинскую службу в Вооруженных силах, и украинских военнослужащих.

За принятие в целом соответствующего законопроекта №6689 проголосовали 250 депутатов при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Принятый документ устанавливает, что на иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходят военную службу в ВСУ по контракту, распространяются условия и порядок выплаты единоразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности, предусмотренные для военнослужащих – граждан Украины и членов их семей.

Согласно нововведению помощь выплачивается в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (на данный момент – около 1,3 млн грн) в случае гибели военного во время выполнения обязанностей военной службы или в результате заболевания, связанного с выполнением обязанностей.

В случае гибели военного в период прохождения военной службы помощь составит 500 прожиточных минимумов (на данный момент – 881 тыс. грн).

Как сообщал "Обозреватель", ранее в ЕС разрешили Украине не выплачивать пенсии в зоне АТО.