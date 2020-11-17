"Позорное голосование": Рада второй раз провалила отсрочку обязательных РРО

Монобольшинство Верховной Рады провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.

Документ был в срочном порядке зарегистрирован в Раде после масштабных протестов, которые прошли под стенами Рады 3 ноября. С первой попытки его принять также не удалось – не хватило голосов нардепов. Позже документ был доработан и повторно подан в зал, но депутаты снова его провалили

"За" соответствующий законопроект проголосовало 17 народных депутатов при необходимых 225. Трансляция заседания доступна на YouTube канале Рады.

Рада провалила отсрочку РРО

Как голосовали нардепы за законопроект

"Я не понимаю, коллеги, зачем было вносить на голосования этот документ? Такое позорное голосование", – отметила заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Рада провалила закон об РРО для ФЛП. Против проголосовали все фракции. Это значит, что аналогичный проект нельзя будет вынести в течение текущей сессии. Это означает, что ФОПы могут возвращаться к своим рабочим местам и устанавливать РРО", – написала в своем телеграм-канале нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Нардепы повторно провалили законопроект об отсрочке РРО Телеграмм-канал Василевской-Смаглюк

Что предусматривал документ:

Перенос срока обязательного использования РРО на 01.01.2022 г. для плательщиков единого налога 2 – 4 групп, кроме рисковых сфер, которые обязаны применять РРО с 01.01.2021;

Увеличение размера площади, которую могут предоставлять в аренду плательщики единого налога (для жилой до 400 кв. м. для нежилой до 900 кв. м.);

Освобождение от применения РРО плательщиков единого налога 2 группы, по критерию места деятельности и размера площади торгового объекта (40 кв. м. в городе, 60 кв. м. в селах при продаже в неспециализированных магазинах, продаже продуктов питания, товаров культурного назначения, семян, удобрений, цветов, кормов, сувениров, услуг парикмахерских и салонов красоты, услуг предоставления временного проживания (исключение до 400 кв. м.);

Освобождение от ответственности для плательщиков единого налога при применении РРО без использования режима предварительного программирования;

Увеличение до двух размеров МЗП разницы суммы остатка налички в кассе для неприменения штрафа;

Освобождение от штрафов за не создание и не сохранения информации на контрольной ленте и за не подачу налоговой отчетности, связанной с применением программного РРО;

Специальную поддержку, денежную помощь, предпринимателям, которые освобождены от применения РРО с 01.01.2021 (плательщики 2 – 4 групп не рисковых сфер), но начнут использовать РРО на протяжении 2021, в форме компенсации части уплаченного единого налога.

Что предшествовало

Во вторник, 3 ноября, более 1000 физических лиц-предпринимателей вышли под Верховную Раду на акцию протеста.

Под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и "теневиков", которые наносят Украине наибольший вред – финансовый и репутационный.

С 1 января 2021 года в Украине вступит в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенным категориям предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса.

Выйти на митинг людей заставила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта – №3853-1 и №3853-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в Киеве возле Верховной Рады Украины собрался массовый митинг владельцев автомобилей на европейской регистрации и ФЛП.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выслушал представителей ФЛП и их требования, но с представителями "Автоевросилы" общаться не захотел.

"Думаю, налоговая должна разобраться, как-то упростить это для людей... Мы должны сделать так, чтобы крупные ритейлеры смогли отказаться от ФЛП", – заявил Корниенко.

Впоследствии Разумков сообщил, что Верховная Рада Украины перенесет на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов.

Но Верховная Рада 4 ноября провалила законопроект – не хватило голосов.

В Киеве 16 ноября предприниматели вышли на "налоговый майдан". Они потребовали не вводить карантинные ограничения для малого бизнеса и принять законопроекты для упрощенной системы налогообложения.