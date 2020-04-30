Создание комиссии по расследованию коррупции: Рада расширила временные промежутки

Верховная Рада расширила сроки расследования фактов коррупции Временной следственной комиссией, которая изучит обнародованные в СМИ факты о действиях чиновников, которые привели к потерям госбюджета.

Парламент принял постановление №0034 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины" Об образовании Временной следственной комиссии.

За проголосовало 352 нардепа, среди них 231 голос дала президентская фракция "Слуга народа".

Постановление расширяет промежуток времени, который будет исследовать Временная следственная комиссия – он будет охватывать период с 1 января 2019, а не с сентября 2019 года, чтобы проанализировать весь 2019 год.

Кроме того, постановление вводит в состав ВСК члена фракции "Слуга народа" Марьяна Заблоцкого.

"Основной задачей Временной следственной комиссии были определены расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, в частности, Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые привели к недополучению доходов Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, в период с сентября 2019 по настоящее время", – сказано в пояснительной записке к документу.

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