Рада сделала шаг к погашению задолженности на рынке электроенергии

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

"За" проголосовали 248 народных депутатов. Из них 202 голоса дали члены президентской фракции "Слуга народа".

.#Рада9 прийняла за основу #ЗП2390 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)" ▶️https://t.co/QhHzmDk5IS pic.twitter.com/1QGJ8txpFW — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) May 20, 2020

Законопроект №2390 регулирует особенности налогообложения операций, связанных с процедурой погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

Автором документа стал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

В пояснительной записке сказано, что закон создаст условия для погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии. В частности он поможет окончательно перейти к конкурентной модели рынка электроэнергии и создаст условия для обеспечения устойчивых расчетов на новом рынке.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля запустили конкурентный рынок электрической энергии. Главный результат – участники рынка вступили в конкуренцию за потребителя и биржевые цены на "ток" опустились ниже границы, установленной НКРЭКУ.

В апреле глава Министерства энергетики и охраны окружающей среды Ольга Буславец назвала первоочередные проблемы на рынке электроэнергии.

По словам министра, долги на рынке достигли 50 млрд грн по состоянию на май.

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