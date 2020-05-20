Главная Новости
20 мая • обновлено в 15:07
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Рада сделала шаг к погашению задолженности на рынке электроенергии

691
Читать материал на украинском

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

"За" проголосовали 248 народных депутатов. Из них 202 голоса дали члены президентской фракции "Слуга народа".

Законопроект №2390 регулирует особенности налогообложения операций, связанных с процедурой погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии.

Автором документа стал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

В пояснительной записке сказано, что закон создаст условия для погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии. В частности он поможет окончательно перейти к конкурентной модели рынка электроэнергии и создаст условия для обеспечения устойчивых расчетов на новом рынке.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля запустили конкурентный рынок электрической энергии. Главный результат – участники рынка вступили в конкуренцию за потребителя и биржевые цены на "ток" опустились ниже границы, установленной НКРЭКУ.

В апреле глава Министерства энергетики и охраны окружающей среды Ольга Буславец назвала первоочередные проблемы на рынке электроэнергии.

По словам министра, долги на рынке достигли 50 млрд грн по состоянию на май.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Реформа рынка электроэнергии" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Реформа рынка электроэнергии
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги