В Украине выбрали нового главу Счетной палаты

Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата от фракции БПП Валерия Пацкана на должность главы Счетной палаты Украины.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 марта, поддержали 309 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента.

Пацкан сменит на соответствующей должности Роману Магуту, которого обвиняли в злоупотреблении властью.

Напомним, 18 ноября 2016 года суд избрал Магуте меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за махинации с приватизацией служебного жилья.

Как сообщал "Обозреватель", по данным следствия, член Счетной палаты, имея приватизированное жилье в Киеве, обратился к Магуте с просьбой предоставить служебную квартиру. По инкриминируемой статье чиновнику грозило от 3 до 6 лет тюремного заключения.

18 июля 2017 года стало известно, что Шевченковский районный суд Киева отпустил Магуту из-под домашнего ареста и отменил отстранение от должности председателя Счетной палаты.