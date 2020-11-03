Рада решила поддержать украинцев, потерявших работу из-за коронакризиса

Роман Груша Экономика 12:59, 3.11.2020 Обновлено: 13:04, 3.11.2020

Верховная Рада проголосовала за законопроект №3692, основная задача которого – поддержка безработных и работодателей, пострадавших из-за коронакризиса.

Во втором чтении и в целом документ поддержали 295 депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт Верховной Рады.

В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта – поддержать безработных украинцев в период действия карантина. Средства из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины будут направлены на финансирование содержания учреждений государственной службы занятости, пособия по безработице, пособия по частичной безработице и пособия на погребение.

Также документ разблокирует расходы на информационно-аналитическую систему ГСЗ, которая обеспечивает деятельность и выплаты за счет средств соцстраха. Они были приостановлены 15 апреля во время внесения изменений в бюджет.

"Количество безработных у нас выросло на 81%. Мы приостановили финансирование активных программ. Законопроектом предлагается разблокирования их финансирования, а также для того, чтобы разблокировать трудоустройство", – сообщала глава комитета по социальной политике Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

Законопроект также предусматривает одноразовую выплату помощи, чтобы безработные могли начать предпринимательскую деятельность и оплату услуг, способствующих трудоустройству.

До конца года на эти цели может быть потрачено 322 млн грн. В частности, на:

  • организацию безработными предпринимательской деятельности – 19,7 млн грн;

  • профессиональное обучение безработных – 144 млн;

  • организацию общественных работ (это создаст дополнительные рабочие места);

  • выдачу ваучеров на обучение – 2,9 млн;

  • компенсацию работодателям ЕСВ – 92 млн грн;

  • компенсацию работодателям оплаты труда внутренне перемещенных лиц – 21 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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