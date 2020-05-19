Рада со скандалом утвердила закон о банковских услугах для "Укрпочты"

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2788, который разрешает "Укрпочте" выдавать банковские карты и проводить финансовые операции.

"За" проголосовало 232 народных депутата. Из них 197 голосов дала президентская фракция "Слуга народа".

Результаты голосования Скриншот

Результаты голосования Скриншот

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий перед голосованием за закон написал в своем телеграмм-канале, что по уровню доступности финансовых услуг для людей Украина находится рядом с Угандой, Габоном и Эквадором.

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Глава правления "Укрпочты" Игорь Смелянский раскритиковал Нацбанк, который выступил против законопроекта о предоставлении компании права оказывать банковские услуги.

На странице в Facebook Смелянский заявил, что "Украина на уровне Уганды и Габона по финансовым услугам". По его словам, 30% банковских отделений закрыты.

Он считает, что если "Укрпочта" начнет предоставлять банковские услуги, это не приведет к росту доли госсектора.

"Конвертация налички в безналичные расчеты не увеличивает, а уменьшает долю госсектора", — отметил Смелянский. Глава Укрпочты подчеркнул, что компания будет выполнять все требования НБУ и станет членом Фонда гарантирования вкладов.

По его мнению, "Укрпочта" не будет конкурировать с госбанками за клиентов, ведь ее сеть находится в селах, "откуда все эти уважаемые банки ушли".

Что предусматривает законопроект

Законопроект предполагает, что "Укрпочте" разрешат проводить обслуживание почтовых счетов (аналог банковских), обмен валюты, обслуживание вкладов, эмиссию электронных платежных средств, инкассацию средств, посредничество и перевозку валютных ценностей.

Автором законопроекта является нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко.

"Значительные объемы средств, выплачиваемых как пенсии или социальные пособия, пересылаемые почтовыми переводами, могут размещаться на соответствующих почтовых счетах, открытых национальным оператором на условиях, определенных НБУ", – сказано в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта полагают, что он будет иметь положительные последствия для всех заинтересованных сторон, а именно:

- существенное повышение уровня банковской доступности, безналичных расчетов, возможность использования свободных денежных средств населения в интересах развития экономики;

- уменьшение расходов бюджета на обеспечение доставки и выплаты пенсий, социальных пособий получателям;

- упрощение процедуры выплаты пенсий, социальных пособий и почтовых переводов;

- получатели пенсий и социальных пособий получат возможность размещать собственные средства на почтовых счетах с целью их сохранения, дополнительного дохода, безналичного использования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году "Укрпочта" уже инициировала законопроект о расширении финансовых услуг, однако он так и не был принят.

Против соответствующих законодательных изменений выступал Нацбанк, указывая на наличие в Украине четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации ПриватБанка превысила 50% рынка.