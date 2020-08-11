Украинцам повысят минимальные зарплаты: когда и где возьмут деньги

Минималку уже в 2020 году поднимут до 5 тысяч.

В сентябре в Украине должно состояться повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен. Этот вопрос рассмотрит Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа.

Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, на повышение минималки нужно 5 миллиардов гривен.

"Возможно, из-за экономии по обслуживанию государственного долга (найдутся средства. - Ред.). Хотя я бы при дефиците в 7,5% не говорил бы о какой экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще надо найти, несмотря на 3 млрд, которые мы хотим получить до конца года от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка", – сказал он.

По его словам, Верховная Рада 25 августа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского о повышении минимальной заработной платы.

"Таким образом источники есть, потому что сумма не является критической, если я не ошибаюсь, около 5 млрд грн на соответствующее увеличение. Но опять же мы должны с вами говорить о том, что проблема госдолга и обслуживание госдолга – это серьезная проблема для нашего бюджета и мы должны ее решать путем проактивной долговой политики", – сказал он.

Информацию о внеочередном созыве Верховной Рады подтвердила и заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и, скорее всего, состоится внеочередная сессия парламента по основным вопросам – голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 тыс. грн с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому требуется внеочередная сессия", – сказала Кравчук.

Нардеп предположила, что будет инициировать внеочередную сессию Зеленский, поскольку законопроект о повышении минимальной заработной платы является президентским.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021-го – до 6000 грн, с 1 июля 2021-го – до 6500 грн.