Рада приняла госбюджет-2020: Омелян жестко прошелся по документу

Заложенных в проект бюджета 2020 73,7 млрд гривен на развитие инфраструктуры критически недостаточно для реализации заявленных правительством Алексея Гончарука планов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, полностью раскритиковав расходы госбюджета.

В первую очередь экс-чиновник обращает внимание на главную статью расходов – строительство дорог. Он напоминает, что на этот год прошлым правительством было заложено 50 млрд гривен на строительство 4 тыс. км дорог. На следующий же год предполагается почти 74 млрд гривен на тот же самый километраж.

"Вопрос: в следующем году за 25 млрд плюс будут отремонтированы те же 4 тыс. км дорог, а куда деваются деньги?", – спрашивает Омелян, одновременно объясняя, что на фоне общих 170 тыс. км дорог по всей Украине, ремонт 4 тыс. км будет мало ощутимым для украинцев.

Владимир Омелян "Лига.net"

"Следовательно, если Зеленский хотел принести новое качество, нужно ремонтировать по 10-15 тыс. км дорог в год, а это совсем другие деньги", – сказал он.

К тому же, как рассказал бывший глава Мининфраструктуры, с 74 млрд гривен на дороги государственного значения пойдет только 40 млрд, другие рассчитаны на ремонт дорог местного значения.

Вот посчитаем, из этих 40 млрд, нам надо выделить 10 млрд на эксплуатацию сети, еще 5-10 млрд – на зимнее содержание дорог. Итак, на всю Украину остается около 20 млрд. Средняя стоимость дороги Запорожье-Мариуполь, протяженностью 200 км, в реальности стоила около 4 млрд гривен. В среднем стоимость капитального ремонта 1 км дороги первой категории, минимум 20 млн гривен. То есть можно посчитать, что за те 20 млрд они сделают по равном счете ничего", – заявил Емельян.

Кроме этого, экс-министр обращает внимание на теневой сектор экономики, который должен добавить в заявленных средств в бюджете еще около 30%.

"Мы видим четкие пробелы бюджета на следующий год – это теневой сектор экономики, доля которого составляет 20-35%. Никаких дополнительных поступлений мы не видим, а это значит, что теневой сектор остается таким же, как в прошлом году", – объясняет он .

Строительство трассы Запорожье-Мариуполь ТСН

"Второй вопрос – теневой рынок нефтепродуктов, и это уже непосредственно касается дорог. По утверждениям легальных автотрейдеров, у нас как минимум 30% рынка в тени, они не платят никаких налогов, в том числе и акциз на топливо. А это еще плюс еще 30% к нынешнему дорожного фонда", – добавил Омелян.

Что касается других объектов инфраструктуры, бывший чиновник отмечает планы властей восстановить 15 аэропортов за следующие 5 лет, и выделение всего 1 млрд гривен на ремонт взлетной полосы в аэропорту в Днепре, стоимостью в 3 млрд гривен.

"То есть, за тот миллиард они отремонтируют одну треть взлетной полосы. Еще вопрос по аэропортам Мукачево и Измаила, где также планировали провести реконструкцию. Измаил – это коммунальный аэропорт, но там предусмотрено всего 70 млн гривен. За эти средства мы можем провести косметический ремонт верхнего слоя взлетной полосы максимум. А они планировали строить полноценную полосу и реконструировать терминал", – говорит он.

аэропорт Измаила traffic.od.ua

"То же самое по Мукачево, они анонсировали, что начинают со следующего года, но скромно умалчивают, что начинают только работы над проектной документацией. И финансирование этой работы пока не определено", – отметил экс-министр.

Кроме этого, бывший чиновник обратил внимание на отсутствие в бюджете средств на развитие портов, обновление пассажирского подвижного состава УЗ и строительство водного пути Е40 между Балтикой и Украины через территорию Польши, требующее пока 12 млн евро.

"Обещать не трудно, и мы посчитали, что все обещания Зеленского стоят минимум 5 бюджетов Украины. А по факту у нас есть 4 тыс. км дорог, нет отчета по ремонту в этом году, а скорее всего они будут пытаться занизить результаты, чтобы на этом фоне показать, что они сделали больше, но это уже манипуляция. Вопрос аэропортов, портов, мостов и другой вообще не решено", – резюмировал Омелян.

Напомним, OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады Украины, где народные депутаты во втором чтении рассматривают бюджет Украины на 2020 год.

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