Рада подготовила постановление об отставке Уманского – Гончаренко

Верховная Рада подготовила проект постановления о назначении министром финансов Сергея Марченко.

Несмотря на это на заседании Бюджетного комитета ВР Кабмин представляет глава Минфина Игорь Уманский. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Назначение Марченко вместо Уманского

"Начался Бюджетный комитет. Кабмин представляет министр финансов Уманский, при том, что всем уже раздали проект постановления ВР о назначении министром финансов Марченко. Уманский докладывает изменения в Госбюджет", – сообщил Гончаренко.

Почему министры идут в отставку

Премьер-министр Денис Шмыгаль инициировал отставку министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца потому, что не видит конструктивной работы с ними.

Об этом сообщила народная депутатка и замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, передает "Громадське".

"Из того, что объяснял премьер-министр – это больше его решения. Он не видит конструктивной работы с этими министрами. Хотел бы их поменять, чтобы была более эффективная работа Кабмина", – отметила Кравчук.

Игорь Уманский на заседании Бюджетного комитета ВР Алексей Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 29 марта, народные депутаты от фракции "Слуга народа" провели встречу с кандидатами на должности министра здравоохранения Максимом Степановым и министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта может утвердить кандидатуры глав трех министерств. Кроме Степанова и Буславец, это Светлана Долеско – кандидат на должность министра культуры.

Ранее члены парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг выразили поддержку кандидатуре Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды.

В воскресенье, 29 марта, нардеп Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") сообщила об отставке глав Министерства здравоохранения Ильи Емца и Министерства финансов Игоря Уманского. В то же время официально эту информацию у Емца опровергли.

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