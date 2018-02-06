Рада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью

Верховная Рада проголосовала за новый законопроект об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Соответствующий проект закона №4666 во втором чтении и в целом поддержали 285 народных депутатов.

Целью законопроекта является совершенствование регулирования отношений, связанных с созданием, деятельностью и прекращением обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Проголосованный проект закон призван устранить значительные недостатки, которые существуют в действующем законодательстве, и привести его в соответствие с нормами и концептуальными подходами, характерными для законодательных актов Европейского Союза и стран-членов ЕС.

"Принятие отдельного комплексного закона позволит урегулировать соответствующие отношения с должной степенью детализации, обеспечить необходимую гибкость регулирования, устранить существующие в действующих актах дублирования и разногласия, и позволит значительно улучшить инвестиционный климат и условия осуществления предпринимательской деятельности", – говорится в пояснительной записке.

Значительное внимание в законопроекте уделяется поиску оптимального баланса между обеспечением менеджерам максимально возможной свободы в принятии управленческих решений и созданием механизмов, которые бы позволили участникам осуществлять эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа, а также привлечь к ответственности недобросовестных менеджеров.

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