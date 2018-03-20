Рада сделала шаг к ужесточению наказания за незаконный вывоз леса-кругляка

Верховная Рада поддержала за основу проект закона №5495 о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов.

За соответствующее решение на заседании во вторник, 20 марта, проголосовали 246 народных депутатов, свидетельствует официальный сайт парламента.

Целью принятия законопроекта является обеспечение сохранения лесного фонда страны путем ограничения внутреннего потребления необработанных лесоматериалов и усиление административной и уголовной ответственности за незаконную вырубку леса и дальнейший его экспорт вне таможенного контроля.

В частности, №5495 устанавливает ограничение внутреннего потребления необработанных лесоматериалов в размере 20 млн кубометров в год.

Также законопроект усиливает административную и уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и его контрабанду.

Кроме того, Кабинету министров предлагается разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов, охране лесов от пожаров, защите от вредителей, а также определить другие лесохозяйственные мероприятия.

Напомним, еще в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

В августе 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение требований охраны природных лесов и незаконную вырубку деревьев. Реализация соответствующего закона способствовала сохранению природных ценностей европейского значения, в частности лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

Как сообщал "Обозреватель", по прогнозам экспертов, незаконная вырубка леса на Закарпатье может стать огромной проблемой - вплоть до экологической катастрофы.