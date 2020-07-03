Главу НБУ Смолия отправили в отставку

Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

Проект постановления поддержали 286 депутатов, из них 211 голосов дала фракция "Слуга народа", "Батьківщина" – 13, "За майбутнє" – 17, "Довіра" – 18, ОПЗЖ – 22 голоса (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Результаты голосования за отставку Смолия (Телеканал "Рада")

Результаты голосования за отставку Смолия (Телеканал "Рада")

Таким образом временно обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель руководителя центробанка Екатерина Рожкова.

Во время своего выступления в парламенте Смолий заявил о систематическом политическом давлении на Нацбанк с целью принятия экономически необоснованных решений.

"Как глава НБУ я более двух лет стою на страже институциональной способности центробанка. Вместе с членами правления мы щитом защищали наш демократический и аполитичный институт от воздействий политикума. И этот щит в течение последнего года постоянно пытаются сломать", – заявил он.

По его словам, давление происходит через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления.

"Информационные атаки построены на манипуляциях и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как руководителя учреждения. Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения. Все это элементы одной цепи", – сказал Смолий.

Перед этим финансовый комитет Верховной Рады озвучил недостатки правления НБУ и Смолия.

Председатель профильного комитета Даниил Гетманцев отметил достижения Смолия в должности – низкую инфляцию, стабильность золотовалютных резервов; одновременно он высказал претензии, которые есть у депутатов к председателю НБУ.

"...Отсутствие дешевого кредита и обескровливание экономики государства, которая так в этом нуждается. Укрепление курса гривни во второй половине 2019-го года, от которой пострадал бюджет и экспортеры. Дефицит наличной валюты опять же в марте 2020-го года", – заявил Гетманцев.

"Мы должны ответственно принимать решения и делать выводы", – резюмировал глава комитета.

Смолий против всех: как "задавили" главу НБУ

Есть три причины для решения Смолия.

Первая – Зеленский не доволен НБУ. Сейчас Национальный банк придерживается позиции: главное – удержать инфляцию. Печатать деньги, чтобы разогнать экономику, регулятор не соглашается, а учетную ставку снижает медленнее, чем того хотят в Офисе президента.

Хотя Смолий и должен отчитываться перед президентом и Радой, Зеленский по закону уволить его не мог.

Вторая – глава Совета НБУ саботировал кадровую политику Смолия. Контракты с заместителями главы Нацбанка заканчиваются, чтобы их переназначить, нужно согласие Совета. Им руководит Богдан Данилишин, который категорически не согласен с политикой Смолия, а по информации OBOZREVATEL, сам рассчитывает занять его место.

Сразу после того, как Совет НБУ отказался переназначать заместителя главы Олега Чурия, Яков Васильевич и объявил об отставке. Произошло это поздно вечером 1 июля, без обсуждений с президентом и каких-либо консультаций.

Третья – Смолий устал. Приближенные к НБУ источники рассказывают: фактически главой Нацбанка является его заместитель Екатерина Рожкова. Она посещает даже те совещания, на которых обсуждаются не ее вопросы (отвечает за банковский надзор). Также Рожкова презентовала отчет перед Советом, хотя делать это должен был Смолий.

Якову Васильевичу почти 60 лет, он достиг успехов во всех сферах жизни, накопил огромные сбережения (только в банках у него хранится более 5 млн грн и почти 4 млн долларов). Он мог бы бороться и дальше, но не захотел.

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