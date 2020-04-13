Рада не стала отменять закон о рынке земли

Верховная Рада в понедельник, 13 апреля, отклонила все 13 проектов постановлений об отмене решения парламента о принятии закона о рынке земли.

Теперь председатель ВР может подписать закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и передать его на подпись президенту Украины.

Напомним, что в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За принятие соответствующего законопроекту №2178-10 проголосовали 259 депутатов. Накануне президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности, о рынке земли.

Однако в тот же день внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений о его отмене. Далее аналогичные документы начали вносить в парламент и другие народные депутаты, в частности десять – члены фракции "Батькивщина". Всего в парламенте было зарегистрировано 13 проектов постановлений об отмене закона. В соответствии с Регламентом, без их рассмотрения председатель ВР не мог подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.