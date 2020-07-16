Рада назначила Пищанскую новым главой АМКУ: в каких скандалах замешана

Верховная Рада Украины приняла решение о назначении Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины. Чиновница замешана в скандале с бизнесом президента Владимира Зеленского в Италии.

"За" соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов. Из них 229 голосов дала фракция монобольшинства "Слуга народа", 16 голосов дала депутатская группа "Довіра", и 7 голосов "за" дали внефракционные нардепы (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Верховная Рада назначила главу АМКУ Скриншот

Результаты поименного голосования за главу АМКУ Скриншот

Проект постановления №3856 о назначении главой АМКУ Пищанской был зарегистрирован в Верховной Раде 15 июля.

Инициатор проектf постановления – председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

Ольга Пищанская "Слово и дело"

Что известно о новой главt АМКУ Ольге Пищанской

До назначения Пищанская была первым заместителем председателя АМКУ и выполняла обязанности руководителя ведомства.

Родилась 16 ноября 1975 года.

Образование высшее. В 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

С 2010 года сертифицированный проектный менеджер AFM.

Ранее Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского. Как установили журналисты, президент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсорку "Слуги народа" Светлану Пещанскую. Она является родной сестрой Ольги.

ООО "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский оффшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ, президент лишился проблемных активов. Кипрский оффшор переписал в некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а вот директором итальянской компании в июле 19-го становится – Светлана Пещанская.

Кто же такая Светлана Пещанская, что заслужила управлять делами Зеленского в Италии? А здесь все просто. Две минуты и гугл выдает информацию – женщина из Кривого Рога, спонсор партии "Слуга народа". Причем в первой пятерке. Что интересно, еще в 17-м году эта дама в запрещенном в Украине "ВКонтакте" была подписана на страницы пророссийского боевика Игоря Стрелкова, российского патриарха Кирилла, российского актера Ивана Охлобыстина и репостила новости так называемой "ДНР". Еще тогда, в 2019-м наши коллеги даже комментарий успели у нее взять.

"Я давно знаю Владимира (Зеленского, – ред.), Мы из одного города – росли в одном дворе", – рассказала Светлана.

Ольга Пищанская "Зик"

Трудовая деятельность Пищанской:

С июля 1997 года по апрель 1999 работала инженером-оператором персонального компьютера МЧП "Техпроцесс".

С мая 1999 года по март 2004 – инженер проектно-конструкторского бюро, дальше – инженер I категории Криворожского государственного горно-металлургического комбината "Криворожсталь".

С марта 2004 года по декабрь 2015 работала на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

С января по апрель 2016 – начальник отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест Холдинг".

С декабря 2016 по август 2019 – директор ООО "Закупочные решения".

С ноября 2017 по август 2019 – коммерческий директор ООО "СТЭМ Инжиниринг"

Указом президента Украины от 2 сентября 2019 №643/2019 была назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Верховная Рада сняла с должности председателя АМКУ Юрия Терентьева. Отставку поддержали 226 народных депутатов.

Ранее журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что уйти Терентьева заставил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, увольнение связано со штрафом в 6,5 млрд грн, который АМКУ наложил на табачную компанию-монополиста "Тедис".

Также то, что Терентьев подает в отставку, подтвердила уполномоченная АМКУ в течение 2015-2019 годов Агия Загребельская: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".

Позже стало известно, что Терентьев 2 июля отозвал свое заявление об отставке.

Однако в день голосования с трибуны Рады депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил, что Терентьев в пятницу написал новое заявление – которым отменил предыдущее – об отзыве заявления об отставке. То есть оставил в силе первое заявление об отставке.