Рада назначила Пищанскую новым главой АМКУ: в каких скандалах замешана

Верховная Рада Украины приняла решение о назначении Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины. Чиновница замешана в скандале с бизнесом президента Владимира Зеленского в Италии.

"За" соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов. Из них 229 голосов дала фракция монобольшинства "Слуга народа", 16 голосов дала депутатская группа "Довіра", и 7 голосов "за" дали внефракционные нардепы (чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Верховная Рада назначила главу АМКУ Скриншот

Результаты поименного голосования за главу АМКУ Скриншот

Головою Антимонопольного комітету України Верховна Рада #Рада9 призначила Ольгу Піщанську pic.twitter.com/oPK9liv0vZ — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 16, 2020

Проект постановления №3856 о назначении главой АМКУ Пищанской был зарегистрирован в Верховной Раде 15 июля.

Инициатор проектf постановления – председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа").

Ольга Пищанская "Слово и дело"

Что известно о новой главt АМКУ Ольге Пищанской

До назначения Пищанская была первым заместителем председателя АМКУ и выполняла обязанности руководителя ведомства.

Родилась 16 ноября 1975 года.

Образование высшее. В 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

С 2010 года сертифицированный проектный менеджер AFM.

Ранее Пищанская попала в скандал с заграничным бизнесом президента Владимира Зеленского. Как установили журналисты, президент переписал свой бизнес в Италии, а именно ООО "Сан Томмасо СРЛ", на "соседку" из Кривого Рога и по совместительству спонсорку "Слуги народа" Светлану Пещанскую. Она является родной сестрой Ольги.

ООО "Сан Томмасо" в Италии сейчас владеет кипрский оффшор "Альдоранте лимитед", бенефициаром которого до президентства тоже был Зеленский. Но после нескольких разоблачений в СМИ, президент лишился проблемных активов. Кипрский оффшор переписал в некую ΕΛΕΝΑ ΧΑΣΙΕΝΚΟ, а вот директором итальянской компании в июле 19-го становится – Светлана Пещанская.

Кто же такая Светлана Пещанская, что заслужила управлять делами Зеленского в Италии? А здесь все просто. Две минуты и гугл выдает информацию – женщина из Кривого Рога, спонсор партии "Слуга народа". Причем в первой пятерке. Что интересно, еще в 17-м году эта дама в запрещенном в Украине "ВКонтакте" была подписана на страницы пророссийского боевика Игоря Стрелкова, российского патриарха Кирилла, российского актера Ивана Охлобыстина и репостила новости так называемой "ДНР". Еще тогда, в 2019-м наши коллеги даже комментарий успели у нее взять.

"Я давно знаю Владимира (Зеленского, – ред.), Мы из одного города – росли в одном дворе", – рассказала Светлана.

Ольга Пищанская "Зик"

Трудовая деятельность Пищанской:

С июля 1997 года по апрель 1999 работала инженером-оператором персонального компьютера МЧП "Техпроцесс".

С мая 1999 года по март 2004 – инженер проектно-конструкторского бюро, дальше – инженер I категории Криворожского государственного горно-металлургического комбината "Криворожсталь".

С марта 2004 года по декабрь 2015 работала на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в различных структурных подразделениях на должностях начальника отдела внешнего проектирования; менеджера по закупке услуг и менеджера по обеспечению стратегических и инвестиционных проектов.

С января по апрель 2016 – начальник отдела закупок механических материально-технических ресурсов ООО "Метинвест Холдинг".

С декабря 2016 по август 2019 – директор ООО "Закупочные решения".

С ноября 2017 по август 2019 – коммерческий директор ООО "СТЭМ Инжиниринг"

Указом президента Украины от 2 сентября 2019 №643/2019 была назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля Верховная Рада сняла с должности председателя АМКУ Юрия Терентьева. Отставку поддержали 226 народных депутатов.

Ранее журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что уйти Терентьева заставил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, увольнение связано со штрафом в 6,5 млрд грн, который АМКУ наложил на табачную компанию-монополиста "Тедис".

Также то, что Терентьев подает в отставку, подтвердила уполномоченная АМКУ в течение 2015-2019 годов Агия Загребельская: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".

Позже стало известно, что Терентьев 2 июля отозвал свое заявление об отставке.

Однако в день голосования с трибуны Рады депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил, что Терентьев в пятницу написал новое заявление – которым отменил предыдущее – об отзыве заявления об отставке. То есть оставил в силе первое заявление об отставке.