Работу украинских компаний высоко оценили международные агентства, – эксперт

Международные рейтинговые агентства верят в будущий рост украинской экономики и отмечают позитивы у стабильных компаний, а государство предпочитает их игнорировать. В частности, авторитетное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги ряда украинских банков, а также крупных национальных холдингов, среди которых – Ferrexpo и "Метинвест".

Об этом в своем блоге на сайте "Корреспондент" сообщил эксперт Аналитического кластера "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

По словам эксперта, вторая декада июня оказалась весьма благоприятной для Украины в плане ее восприятия со стороны международных рейтинговых агентств.

"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины с уровня Саа1 до B3. Прогноз по рейтингу – "стабильный", то есть дальнейшего повышения пока не планируют, но и падения не стоит ожидать. Ключевая же причина повышения — новый кредит по программе МВФ. В официальном пресс-релизе Moody's тоже об этом напомнили, подчеркнув, что новая программа МВФ разблокирует дополнительную финансовую помощь от Всемирного банка и Европейского Союза", – отметил Гаврилечко.

Он сообщил также, что Moody's отметило высокую эффективность корпоративного управления и мобильность в реакции на изменение конъюнктуры рынков в сложных условиях пандемии коронавируса у ряда украинских компаний. Это позволило им существенно подняться вверх в международных рейтингах.

"Данное повышение интересно не только само по себе, но и последствиями, выраженными в более пристальном внимании Moody's к отечественным компаниям, некоторые из которых, несмотря на коронакризис, сумели достаточно эффективно использовать системы корпоративного управления и изменения конъюнктуры рынков для собственного развития. И выразилось такое внимание в повышении корпоративных рейтингов и изменениях рейтингов вероятности дефолта. Яркий пример — Moody's повысило рейтинги ряда украинских банков, а также крупных национальных холдингов, среди которых Ferrexpo и "Метинвест", – подчеркнул Гаврилечко.

По словам эксперта, "Метинвест" отметился еще и в рейтинге Sustainalytics, являющимся ведущим независимым поставщиком исследований, рейтингов и данных в области экологии (Environment Risk Score), социальной политики (Social Risk Score) и корпоративного управления (Governance Risk Score).

"В частности, их аналитики указали на то, что среди 140 мировых металлургических лидеров, оцененных агентством, украинский холдинг оказался в ТОП-10 лучших по вышеуказанным показателям. Согласитесь, не обыденная новость, особенно если учесть тот факт, что позади остались такие крупные гиганты, как CHINA STEEL CORP, ArcelorMittal, POSCO и российская SEVERSTAL PJSC. Более того, за более чем 30-летнюю историю составления рейтинга ESG немного было компаний, которые получали такие высокие оценки, впервые войдя в систему рейтингования", - рассказал Гаврилечко.

Аналитик высказал сожаление по поводу игнорирования подобных достижений украинских компаний со стороны государства. По его мнению, позитивные примеры работы бизнеса в условиях кризиса должны всесторонне освещаться для того, чтобы помочь пережить его остальным отечественным компаниям.

"В свете успешных бизнес-кейсов было бы весьма неплохо, чтобы на такой результат украинского производителя больше внимания обращало наше государство. Ведь сейчас, в период кризиса и общеэкономического спада, нашей стране, как воздух, нужны позитивные примеры работы бизнеса, на которые будут равняться и другие компании. Украинским бизнесменам давно пора изучать success stories не только западных или восточных, но и отечественных холдингов", - заявил Гаврилечко.

Кроме того, по мнению эксперта, популяризация успешных украинских бизнес-кейсов поможет вернуть доверие в мире к Украине, которое давно потеряли украинские политики, государственные институции и лоббирующие за деньги интересы отдельных групп влияния общественные деятели.

"Нам крайне важна реинтеграция доверия к стране и ее способности к успеху. И пока политические элиты не способны обеспечить этого ввиду своих меркантильных интересов, ментальных сдержек и интеллектуальной деформации, стоит искать альтернативные пути реализации данного процесса. А потому именно успешные результаты работы украинского крупного бизнеса в мире могут стать тем мостом, который поможет выстраивать пусть и хрупкое, но последовательное доверие между нашей страной и внешним миром, а главное — вселять веру нас самих в самодостаточность собственной страны. Ведь мы не "Failed state", - резюмировал Гаврилечко.