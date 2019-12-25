"Работники слишком защищены": в "Слуге народа" объяснили изменения в Трудовом кодексе

В Украине права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники.

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, комментируя принятые Верховной Радой изменения в Трудовой кодекс относительно "устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины".

"Мы поддержали изменения в Трудовой кодекс с целью как раз снижения давления на бизнес. У нас есть Трудовая инспекция, которая достаточно агрессивно себя ведет по отношению к работодателю, и это не всегда оправдано. В обществе есть небольшой перекос, когда работника защищают больше, чем он сам этого хочет, за счет бизнеса. Например, разнообразными проверками, гарантиями, проверками соблюдения недискриминационных норм и так далее", – отметила Пидласа.

При этом нардеп заверила, что "статус работников никак не изменится, их права абсолютно защищены".

"Не будет такого, что их увольняют без предупреждения или когда они в декрете. Но при этом мы сократили основания, при которых проверяющий орган Трудовая инспекция может налагать штрафы, приходить без предупреждения на предприятие и так далее", – пояснила она.

На вопрос, зачем Рада уменьшила штрафы для работодателей, нарушающих трудовое законодательство, Пидласа ответила: "У нас штрафы и законодательство выписаны таким образом, что от него страдает в первую очередь бизнес, котрый работает честно, "вбелую", и пытается соблюдать все законы. А те предприниматели, которые хотят злоупотреблять своими правами по отношению к работнику, могут это делать через дыры в законодательстве".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 12 декабря приняла изменения в Трудовой кодекс, предусматривающие "уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины".

Также известно, что в партии "Слуга народа" идет работа над новым вариантом Трудового кодекса. По данным СМИ, документ предлагает урезать больничные и пересмотреть отпуска, упростить процедуру увольнения людей, включая работников льготных категорий. А также перейти на трудовые договора, узаконить 12-часовой рабочий день и убрать профсоюзы.

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