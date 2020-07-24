Работа на удаленке на 25% больше оплачиваемая: названы вакансии для украинцев

В Украине работа для студентов на 25% более оплачиваемая, чем в офисе.

Такие данные привели аналитики OLX Работа за июнь 2020 года. Отмечается, что молодежи готовы платить в среднем 8 250 грн в месяц при временном трудоустройстве.

Также подработку в виде раздачи листовок в июне стали искать почти в 6 раз активнее. Чаще всего на временную занятость ждут администраторов и офис-менеджеров, предлагают в среднем 15 000 грн и 10 000 грн соответственно.

"Хотя карантин внес коррективы практически во все сферы жизни, рынок труда продолжает развиваться, а уже привычная удаленная работа и вовсе дает возможность получать больше. Так, в июне в категории “Начало карьеры/студенты” зарплату дистанционным сотрудникам предлагали на 25% выше, чем офисным, — в среднем 12 500 грн в месяц, а вакансий было почти в 1,5 раза больше — 1 010", – отмечают аналитики.

Как оказалось удаленная занятость более привлекательна и для самих соискателей на старте карьеры: на каждое предложение по работе дома откликались в среднем 20 человек, в то время как офлайн — 18. В мае разрыв был еще больше, ведь на одну “дистанционную” вакансию приходилось 19 откликнувшихся соискателей, а на “офисную” — всего 13.

"В целом за июнь работодатели разместили почти 2 300 вакансий для людей в начале карьеры. Из них 16%, или более 360 пришлось на предложения о временном трудоустройстве, при котором готовы платить в среднем 8 250 грн в месяц. Такой формат занятости подходит на лето и в целом более популярен среди молодежи: на одно предложение откликались в среднем 26 человек, в то время как на постоянную работу — 17", – сказано в докладе.

Чаще всего за июнь искали администраторов — 120 вакансий с медианной зарплатой в размере 15 000 грн, что на 11% выше, чем в мае. На втором месте — офис-менеджеры, которым готовы платить в среднем 10 000 грн в месяц. Для них разместили почти 90 предложений.

"Стабильно нужны работники в Instagram — им обещают заработок в размере 15 000 грн, вакансий же — более 80. Активно ищут также промоутеров, предлагая в среднем 9 000 грн в месяц. Выбрать интересующее предложение можно среди 70 вариантов. Топ-5 популярных позиций для студентов закрывают операторы — платить им готовы около 11 500 грн, вакансий за июнь было почти 70", – заключили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднюю заработную плату выше 40 тыс. грн, по данным одного из крупных кадровых порталов, получают национальные менеджеры, информационные директора, суперинтенданты. При этом большинство самых высокооплачиваемых профессий связаны с информационными технологиями.