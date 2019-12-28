"Работа затянется": в Украине рассказали о нюансе газовых переговоров с Россией

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что переговоры с Россией о транзите природного газа затянутся.

В частности, стороны будут обсуждать поставки топлива через украинскую территорию все выходные. Об этом Макогон сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Продолжаем активно работать с "Газпромом". Возможно, будем и сегодня, и завтра", – резюмировал он.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

О чем договорились:

транзит на 5 лет с возможностью продления;

минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;

тариф на транспортировку газа для России будет расти;

Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома";

Россия заплатит Украине 2,9 млрд долларов.

Переговоры с Россией о транзите природного газа затянутся

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров договорился заключить с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа. Он будет действовать пять лет с возможностью продления еще на 10 лет.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

Речь идет, в частности, об урегулировании штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд.

По словам исполнительного директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, контракт с Россией о транзите газа через территорию Украины может быть подписан уже 27 декабря.

При этом вице-премьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

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