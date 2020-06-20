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Работа за границей: названы шесть признаков недобросовестного агентства

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Заробитчане могут стать жертвами мошенников

Заробитчанам назвали признаки фиктивного агентства

Украинцам назвали шесть главных признаков того, что агентство по трудоустройству за границей является фиктивным и ему не стоит доверять.

Основные пункты озвучила аналитик рынка труда Татьяна Пашкина в комментарии "Минфину".

Вычислить недобросовестного посредника можно по таким признакам:

  1. отсутствие лицензии;

  2. отсутствие компании в перечне фирм, занимающихся зарубежным трудоустройством на сайте Госслужбы занятости;

  3. офис агентства находится в "подполье", скажем, в квартире или общежитии;

  4. однобокое описание предлагаемой вакансии. Должны быть указаны как плюсы, так и минусы работы. Если все слишком идеально, это сразу должно вызвать подозрение;

  5. идеальные отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях на фоне полного отсутствия критических замечаний. Это может свидетельствовать о том, что агентство "подчистило" репутацию;

  6. отсутствие четких и понятных ответов на вопросы о работе и выезде за границу — кто платит за проживание и питание, есть ли у работодателя штрафы и своевременно ли он платит зарплату и т.д.

"Если есть "звоночки" хотя бы по одному пункту, лучше не работать с таким посредником", — пояснила Пашкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине агентствам по трудоустройству за границей запретят брать деньги с соискателей за поиск работы.

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  1. /Экономика