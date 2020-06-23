Рабочие 'Электротяжмаш' обвинили и.о. гендиректора в уничтожении предприятия

Задержки зарплат на одном из крупнейших предприятий Харькова - государственном заводе "Электротяжмаш" - стали причиной забастовки рабочих. Как сообщил Telegram-канал "Харьков News", сотрудники госпредприятия не вышли на работу и, собравшись у административного корпуса "Электротяжмаша", обвиняют исполняющего обязанности генерального директора предприятия Виктора Бусько в доведении завода до предбанкротного состояния.

Об этом сообщают "Українські новини".

"На "Электротяжмаше" забастовка, люди остались без зарплаты. Жалуются, что руководство все спиз*ило. Денег нет. И.о. гендиректора завода "Электротяжмаш" Бусько довел предприятие до предбанкротного состояния", - сообщил "Харьков News" с места событий.

Ранее достоянием СМИ стала оперативная управленческая отчетность предприятия, которая свидетельствует о его тяжелейшем экономическом состоянии: предприятие задолжало поставщикам и банкам-кредиторам свыше полумиллиарда гривен, его счета арестованы по судебным искам за долги, впервые за многолетнюю историю у "Электротяжмаша" возникли налоговые долги перед бюджетами, а схемы разграбления завода менеджментом стали поводами для уголовных дел и обысков, зарплаты задерживаются более чем на 2-3 месяца, долги перед сотрудниками превышают 34,2 млн гривен.

Эксперты также констатируют серьезные проблемы и с подготовкой к работе завода в 2021 году. По состоянию на сегодняшний день "Электротяжмаш" не заключил производственных контрактов на плановый объем производства (1,9 млрд гривен), не ведется предконтрактная работа с заказчиками. В результате предприятие сможет выпустить в следующем году не более чем на 0,5-0,9 млрд гривен - это примерно в 3,5 раза ниже показателей объема производства за 2019 год.

Деятельность менеджмента "Электротяжмаша" и состояние завода создают взрывоопасную ситуацию для социально-экономической ситуации в Харькове и регионе, что может стать основанием для кадровых выводов не только в отношении и.о. гендиректора, но и председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Кучера, допустившего рост напряженности в регионе в преддверии местных выборов.

"Обращались к Кучеру, чтоб в администрации как-то вмешались и разрешили ситуацию. Однако в ХОГА лишь написали какие-то письма в Офис Президента и Кабмин. Полгода прошло и тишина. А ведь мы - государственное предприятие", - возмутился в беседе с представителем харьковского СМИ участник забастовки.

Завод "Электротяжмаш" специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Многие годы предприятие входило в перечень стратегических - не подлежащих приватизации. В октябре 2019 года Министерство развития экономики передало завод "Электротяжмаш" Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины для подготовки к приватизации. Председатель ФГИ заявил, что предприятие может быть продано в первой половине 2020 года и дать старт "большой приватизации". Впоследствии Дмитрий Сенниченко отказался от своих слов и сказал, что приватизация "Электротяжмаша" потребует длительного времени. По оценкам же экономических экспертов, учитывая нынешнее состояние завода, "Электротяжмаш" может остановиться в ближайшие 4-5 месяцев.

Напомним, что заводом с конца ноября 2019 года руководит назначенный экс-премьер-министров Гончаруком и.о. гендиректора Виктор Бусько, экс-депутат Запорожского областного совета и бывший топ-менеджер предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова, по слухам, близкий к главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко и его заместителю Сергею Игнатовскому. В СМИ активно обсуждается грядущее увольнение Дмитрия Сенниченко с должности председателя ФГИ за недостаточно эффективную работу.