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9 октября • обновлено в 18:29
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"Я не Нострадамус": Гончарук прокомментировал возможное повышение тарифов

2.3т Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство в настоящее время не намерено принимать меры для увеличения тарифов на отопление.

"Сегодня никаких решений по повышению тарифов не принималось и правительство не планирует в ближайшее время делать то, чтобы повысили тарифы", – сообщил он по итогам заседания Кабинета министров в среду, 9 октября.

При этом Гончарук подчеркнул, что решение о стоимости коммунальных услуг принимает не только Кабмин, и давать прогноз на будущее отказался.

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"Когда мы подойдем к принятию этого решения, то дадим этому необходимую оценку. Я не Нострадамус. Мы стремимся сделать так, чтобы тариф не увеличивался, все для этого делаем, но это не только от нас зависит. Сейчас я не хотел бы давать ответ на этот вопрос. У меня его нет", – резюмировал премьер-министр.

Правительство в настоящее время не намерено принимать меры для увеличения тарифов на отопление

Правительство в настоящее время не намерено принимать меры для увеличения тарифов на отопление

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону.

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Темы
Тарифы для газовых трейдеров Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
тарифы
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Лошара, какое не повышение? Твой хозяин трепался про уменьшение! Или то он пошутил?
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