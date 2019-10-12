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12 октября • обновлено в 04:52
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"Торжественное открытие грязи": в России высмеяли ремонт дорог

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В России в деревне Жувам (Удмуртия) торжественно открыли отремонтированную дорогу.

Однако пользователи сети высмеяли качество проведенных дорожных работ. Об этом свидетельствует публикация блогера Усы Пескова в Twitter.

"На первый взгляд может показаться, что перед вами торжественное открытие грязи", – отметил блогер.

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"Это лечебная грязь, скажет вам любой пропагандист с Гостелерадио", – иронизирует пользователь с ником КотоРэмбо.

"Нанотехнологии. Замаскировали, что бы НАТО не прошел", – резюмировал AndreyVyzovka.

"Торжественное открытие грязи": в России высмеяли ремонт дорог

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Сочи (Россия) из-за сильных дождей на мосту обрушился участок федеральной трассы Джубга – Сочи.

Отмечается, что была разрушена правая полоса движения протяженностью более 10 метров из-за мощного оползня, который перекрыл русло протекающей рядом реки. Это привело к изменению направления потока, подмыву основания подпорной стены насыпи автодороги и ее последующей деформации.

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Тема
Ремонт дорог
Место
Россия
Тег
Новости России
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