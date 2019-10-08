"Слуга народа" захотела забрать газотранспортную систему у "Нафтогаза"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

В частности, законопроект №2239 зарегистрировал депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин, свидетельствует официальный сайт парламента.

Однако по состоянию на вторник, 8 октября, текст соответствующего проекта закона отсутствует.

Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" является частью имплементации европейских правил рынка газа.

В ЕС постановили, что компания, которая поставляет газ не может отвечать за его транспортировку.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины"

Как сообщал OBOZREVATEL:

в команде президента Владимира Зеленского заявили, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.

НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "убийство и расчленение" компании не является наиболее выгодным вариантом для государства как собственника.

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