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8 октября • обновлено в 12:58
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"Слуга народа" захотела забрать газотранспортную систему у "Нафтогаза"

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

В частности, законопроект №2239 зарегистрировал депутат от "Слуги народа" Андрей Жупанин, свидетельствует официальный сайт парламента.

Однако по состоянию на вторник, 8 октября, текст соответствующего проекта закона отсутствует.

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Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" является частью имплементации европейских правил рынка газа.

В ЕС постановили, что компания, которая поставляет газ не может отвечать за его транспортировку.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о проведении анбандлинга НАК

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в команде президента Владимира Зеленского заявили, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.

  • НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "убийство и расчленение" компании не является наиболее выгодным вариантом для государства как собственника.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа НАК "Нафтогаз"
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