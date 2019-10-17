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17 октября • обновлено в 05:23
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"Слуга народа" захотела отменить военный сбор: как повлияет на зарплаты

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Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал законопроект об отмене военного сбора. Если документ поддержит коалиция, уже в следующем году фактически уберут один из налогов на зарплату.

В результате средний размер выплаты украинцам может увеличиться примерно на 160-200 грн, говорится в материале OBOZREVATEL.

В частности, если сбор отменят, на его размер могут увеличить заработные платы и при этом не менять общий фонд оплаты труда.

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Однако, по словам экспертов, опыт снижения единого соцвзноса показал, что работодатели платят украинцам ту же сумму, что и до уменьшения налоговой нагрузки, а сэкономленные средства оставляют в компании.

"Сумма эта не настолько существенная, чтобы кардинально изменить благосостояние украинцев, даже если бизнесмены отдадут сэкономленное сотрудникам. Однако для бизнеса, который платит военный сбор за всех своих сотрудников, это достаточно ощутимые суммы", – резюмировал аналитик Максим Пархоменко.

Средний размер выплаты украинцам может увеличиться примерно на 160-200 грн

Средний размер выплаты украинцам может увеличиться примерно на 160-200 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в конвертах" на OBOZREVATEL.

Темы
Зарплаты в конвертах Зарплаты в Украине Повышение зарплат и пенсий
Место
Украина
Теги
зарплата минимальная зарплата
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