"Напрасно пришли к власти": "Слуга народа" сделала жесткое заявление об игорном бизнесе

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что если через три месяца после принятия закона об игорном бизнесе не будут закрыты нелегальные игорные точки, то "Слуга народа" напрасно пришла к власти.

"Да, власть не здала тест, мы напрасно пришли к власти. Ведь это в малом проявляется большое. То есть, если мы не можем решить этот вопрос, то мы так же и в других местах не сможем решить", – сообщил он в комментарии Bihus.іnfo.

"Все, что мы видим с вами на улицах – сейчас в темную. Чтобы это прекратить, необходима политическая воля", – добавил Гетманцев.

По его словам, для закрытия нелегального игорного бизнеса также нужна воля министра внутренних дел Арсена Авакова.

"В частности, нужна воля Авакова. Ну, наверное, необходимо еще и содействие прокуратуры. Но для того, чтобы прикрыть нелегальный игорный бизнес сегодня, необходима исключительно политическая воля", – отметил глава налогового комитета Верховной Рады.

"Мы его примем, этот законопроект. И это будет такая красная линия, после которой уже нелегального игорного бизнеса быть не должно. Если он останется, то мы напрасно пришли к власти. Мы должны принять закон и сразу после этого прекратить весь нелегальный игорный бизнес, который существует", – резюмировал Гетманцев.

Глава налогового комитета Верховной Рады считает, что для ликвидации нелегального игорного бизнеса нужна исключительно политическая воля

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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