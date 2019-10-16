"Россия недополучила миллиарды": на Западе объяснили, сколько стоил Путину отказ от доллара

Первый год эксперимента президента России Владимира Путина по отказу от доллара стоил Москве около 7,7 млрд долларов потенциальной прибыли.

Столько РФ недополучила из-за сокращения доли американской валюты в запасах в пользу евро, пишет Bloomberg.

В частности, за год после изменения структуры валютных резервов курс доллар вырос на 6,5%, а евро – упал на 6,4%

Таким образом, если бы Российская Федерация не сокращала долларовую часть, увеличив долю евро, то валютные резервы страны увеличились бы на 3,8%.

Часть потерь от снижения курсов европейской валюты компенсировал рост цен на золото.

За последний год стоимость запасов этого металла выросла на 40%, превысив 100 млрд долларов.

Россия из-за сокращения доли американской валюты в запасах в пользу евро недополучила 7,7 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Главное – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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