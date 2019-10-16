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16 октября • обновлено в 15:45
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"Россия недополучила миллиарды": на Западе объяснили, сколько стоил Путину отказ от доллара

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Первый год эксперимента президента России Владимира Путина по отказу от доллара стоил Москве около 7,7 млрд долларов потенциальной прибыли.

Столько РФ недополучила из-за сокращения доли американской валюты в запасах в пользу евро, пишет Bloomberg.

В частности, за год после изменения структуры валютных резервов курс доллар вырос на 6,5%, а евро – упал на 6,4%

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Таким образом, если бы Российская Федерация не сокращала долларовую часть, увеличив долю евро, то валютные резервы страны увеличились бы на 3,8%.

Часть потерь от снижения курсов европейской валюты компенсировал рост цен на золото.

За последний год стоимость запасов этого металла выросла на 40%, превысив 100 млрд долларов.

Россия из-за сокращения доли американской валюты в запасах в пользу евро недополучила 7,7 млрд долларов

Россия из-за сокращения доли американской валюты в запасах в пользу евро недополучила 7,7 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Главное – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России доллар евро
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не волнуйтесь за российские резервы, волнуйтесь за отсутствие своих
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2 из 3 ответов | показать все
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Nemo Александр, Встречное предложение... Некуй писать всякую хрень про Россию, мы и волноваться не будем.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, аналогичный совет - не волнуйся за события в Украине, строчи свои глупости на российских сайтах.
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Питон Каа
Питон Каа
На благое дело не жалко.
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Питон Каа
Питон Каа
ПНХ ПТН, украинцы опять путают недополученную выгоду с прямыми убытками. В данном случае вполне возможно имеет место первое, но отказ от доллара того стоит. А резервы России растут, но не за счет ничем не обеспеченного доллара, а за счет запасов золота. Вот только на Украине нет ни того ни другого.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Питон Каа, вот тут не могу с тобой не согласиться))) Побольше бы да почаще)))
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Выфсёврёти!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Poroshenko Petro, подсрачников или подзатыльников?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
ПНХ ПТН, Нет, я лично недополучил два миллиарда за прошлый месяц
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