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8 октября • обновлено в 13:26
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"Прекращайте попытки!" Россия резко ответила США на критику газопровода Путина

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Министерство иностранных дел России заявило, что газопровод "Северный поток-2" является чисто коммерческим проектом.

Таким образом российское дипломатическое ведомство отреагировало на слова секретаря по энергетике Соединенных Штатов Рика Перри. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter МИД РФ.

"Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта. Напоминаем, что основная задача совместного с европейскими партнерами "Северного потока-2" – диверсификация маршрутов поставок газа, ликвидация транзитных рисков и, тем самым, укрепление энергетической безопасности Европы", – подчеркнули в Министерстве иностранных дел России.

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В частности, накануне Перри заявил, что газопровод "Северный поток-2", который проходит по дну Балтийского моря, увеличит влияние России на Европу.

"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", – отметил секретарь по энергетике США.

Напомним, что сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится дороже. Главная причина – отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

"Северный поток-2" увеличит влияние России на Европу

"Северный поток-2" увеличит влияние России на Европу

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Место
Россия
Теги
Новости России Северный поток - 2
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hunt andres
hunt andres
Ни дня без СП-2:-)))
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
"Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта" , а то что, педерация аннексирует Калифорнию?
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филипп филипыч
филипп филипыч
сп2 мешает активистам удержать транзит приносящий прибыль газпрому который платит налоги в бюджет рф которая поставляет оружие в донбасс которое убивает активистов. получается чем больше активистов тем меньше активистов)))
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