"Полностью разрушу и уничтожу!" Трамп публично пригрозил Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter в понедельник, 7 октября. В сообщении Трампа не уточняется, о чем именно идет речь.

"Как я уже твердо заявлял ранее, и просто еще раз отмечу, что если Турция сделает то, что я, по своей большой и несравненной мудрости, сочту за пределами, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я такое раньше делал)!" – написал он.

Политик также подчеркнул, что Анкара должна нести ответственность за пленных боевиков "Исламского государства" и их родных.

"США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богаты, защищать собственную территорию", – добавил Трамп.

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!