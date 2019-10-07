Главная Новости
7 октября • обновлено в 21:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Полностью разрушу и уничтожу!" Трамп публично пригрозил Турции

9.4т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.

Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter в понедельник, 7 октября. В сообщении Трампа не уточняется, о чем именно идет речь.

"Как я уже твердо заявлял ранее, и просто еще раз отмечу, что если Турция сделает то, что я, по своей большой и несравненной мудрости, сочту за пределами, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я такое раньше делал)!" – написал он.

Новости
Из-за лайка в Твиттере: в Турции разгорелся нешуточный международный скандал

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Политик также подчеркнул, что Анкара должна нести ответственность за пленных боевиков "Исламского государства" и их родных.

"США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% халифата ИГИЛ. Пришло время для других в регионе, некоторые из них очень богаты, защищать собственную территорию", – добавил Трамп.

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции.

В то же время в Пентагоне заявили, что США вступили в переговоры с властями Турции, чтобы обеспечить безопасность на севере Сирии.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции в Сирии.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
политика экономика
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
8
14
Смешно
19
Интересно
2
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Если СШП так ведут себя со своими партнёрами и союзниками, то представьте себе, что они в итоге сотворят с Украиной...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Ешта Дядя
Ешта Дядя
Пигин Макс, это даже обсуждать не стоит,а вот кое кто начинает таки понимать,где империя зла.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Украинскую экономику американцы опустили конкретно.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Ешта Дядя
Ешта Дядя
Шапиро Жeнька, ты чо,переобулся суслик?А як же гидность,свобода слова,рэволюция,на @уй нам той газ,та вуголь,нефтепродукты?Алеша,ты чо поплыл,все засвербело в мускульном кольце,а помнится такой вумный,ну такой вумный..Одно слово,не два:душевный 3.14дорас！
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Шапиро Жeнька, хорошо что ты это признал
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel