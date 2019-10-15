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15 октября • обновлено в 12:22
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"Политические репрессии": у Кличко рассказали о давлении НАБУ

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Советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец заявил, что Национальное антикоррупционное бюро используют для политических репрессий против него.

"Подтверждение того, что и этот орган пытаются использовать для политических репрессий в борьбе с теми, кто против. Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании", – сообщил он в Facebook.

"Большего, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли. Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов", – добавил Белоцерковец.

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При этом советник городского головы подчеркнул, что до этого была пройдена полная проверка со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Я отправлял письмо с целью понять, а нужно ли было это декларировать, на что получил четкое разъяснение в результатах проверки. Проверка НАПК нарушений в моей декларации не выявила, а это тот орган, который и должен оценивать юридическую позицию в таких производствах", – отметил он.

"Вину не признаю и видимо через такие смешные элементы борьбы нужно пройти. Воспринимаю это, как элемент политического давления на мэра столицы Виталия Кличко", – резюмировал Белоцерковец.

Советник городского головы Киева заявил, что Национальное антикоррупционное бюро используют для политических репрессий против него

Советник городского головы Киева заявил, что Национальное антикоррупционное бюро используют для политических репрессий против него

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа мэр Киева Виталий Кличко попросил НАБУ открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

Перед тем, 30 июля, глава ОП Богдан заявил, что встречался с мэром Киева и главой Киевской ГГА Виталием Кличко и обсуждал проблему существования "смотрящих" в столице. Однако тот якобы сказал, что вынужден идти на компромиссы с ними.

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Персона
Дмитрий Белоцерковец
Место
Украина Киев
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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