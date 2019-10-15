"Политические репрессии": у Кличко рассказали о давлении НАБУ

Советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец заявил, что Национальное антикоррупционное бюро используют для политических репрессий против него.

"Подтверждение того, что и этот орган пытаются использовать для политических репрессий в борьбе с теми, кто против. Мне выдали подозрение в недостоверной информации в декларировании", – сообщил он в Facebook.

"Большего, что можно было бы предъявить мне, даже с лупой в руках, придумать не смогли. Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов", – добавил Белоцерковец.

При этом советник городского головы подчеркнул, что до этого была пройдена полная проверка со стороны Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Я отправлял письмо с целью понять, а нужно ли было это декларировать, на что получил четкое разъяснение в результатах проверки. Проверка НАПК нарушений в моей декларации не выявила, а это тот орган, который и должен оценивать юридическую позицию в таких производствах", – отметил он.

"Вину не признаю и видимо через такие смешные элементы борьбы нужно пройти. Воспринимаю это, как элемент политического давления на мэра столицы Виталия Кличко", – резюмировал Белоцерковец.

Советник городского головы Киева заявил, что Национальное антикоррупционное бюро используют для политических репрессий против него

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа мэр Киева Виталий Кличко попросил НАБУ открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

Перед тем, 30 июля, глава ОП Богдан заявил, что встречался с мэром Киева и главой Киевской ГГА Виталием Кличко и обсуждал проблему существования "смотрящих" в столице. Однако тот якобы сказал, что вынужден идти на компромиссы с ними.

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