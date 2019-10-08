"Очень негативный сигнал": в России забили тревогу из-за грядущего кризиса с нефтью

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, последние события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак, передает "Интерфакс".

По его словам, Москва намерена следить за тем, как будет развиваться ситуация на рынке.

"Конечно, мы видим определенную напряженность. Надеемся, что эта напряженность уйдет для того, чтобы рынки были более стабильными, более понятными с точки зрения обеспечения их энергетическими ресурсами, доступности транспортной инфраструктуры", – резюмировал Новак.

Грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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