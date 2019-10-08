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9 октября • обновлено в 02:37
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"Очень негативный сигнал": в России забили тревогу из-за грядущего кризиса с нефтью

1.3т Читать материал на украинском

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, последние события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак, передает "Интерфакс".

По его словам, Москва намерена следить за тем, как будет развиваться ситуация на рынке.

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"Конечно, мы видим определенную напряженность. Надеемся, что эта напряженность уйдет для того, чтобы рынки были более стабильными, более понятными с точки зрения обеспечения их энергетическими ресурсами, доступности транспортной инфраструктуры", – резюмировал Новак.

Грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти

Грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

  • Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

  • Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

  • Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

  • В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

  • В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
Новости России нефть
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