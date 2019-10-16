"Неминуемый обвал": в России предрекли крах рубля из-за США

Экономика Соединенных Штатов медленно скатывается в рецессию, что негативно отразится на курсе рубля.

"При имеющемся влиянии Америки на мировую экономику кризис охватит все развитые страны, и стагнация макроэкономики не даст рублю подорожать", – заявил экономист Дмитрий Александров в комментарии "Газете.ру".

По его словам, за возможным небольшим ростом курса российской валюты последует неминуемый обвал.

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"Если избежать кризиса в США не удастся, то российский рубль может упасть вслед за долларом, евро и другими валютами", – добавил аналитик Андрей Хохрин.

Эксперты прогнозируют возможное снижение курса до 70 рублей за доллар.

Экономика Соединенных Штатов медленно скатывается в рецессию, что негативно отразится на курсе рубля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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