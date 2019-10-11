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11 октября • обновлено в 08:48
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"Не ной, а строй": у Гончарука показали прорыв с дорогами в Украине

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Советник премьер-министра Украины Юрий Голик показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог.

В частности, ряд дорожных работ на этом участке уже завершен и осталось лишь нанести разметку, свидетельствуют снимки, которые Голик опубликовал в Facebook.

"Вот такой эта трасса Днепр - Кривой Рог должна быть вся. Плюс разметка там, где ее на этих фото нет. Такой она и будет. Не ной, а строй", – отметил советник главы правительства.

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Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Советник премьер-министра показал результаты строительства трассы Днепр – Кривой Рог

Юрий Голик Facebook

Ранее президент президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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Тема
Дороги в Украине
Персона
Юрий Голик
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
У нас ВПЕРВЫЕ за все годы НЕ СДЕЛАЛИ ямочный ремонт дороги Васильков - Обухов! От слова "ВООБЩЕ"! Вот тебе и "слуги народа"!
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Юрченко Володимир
Юрченко Володимир
Це за 3 місяці збудували? Чи може папєрєдники випередили?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
На безрыбью...и головастик щука...Нашёл пару километров и..хвалится...смотрим профессионально...А где отбойники...?? освещение??шумовые экраны?...милочки...приедьте в Россию...к нам на Кубань...вы офигеете))))))))))))У нас в день больше строится)))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Сироткин Андрюха, фото № 4 ... У них даже съезд не сделан ... Только осталось разметку нанести.
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