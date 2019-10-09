"Нафтогаз" объяснил, почему затянулись суды против России по газу

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что судебные процессы против российского "Газпрома" занимают так много времени, поскольку стороны подали около 50 тысяч страниц документов для слушаний.
"Примерно столько страниц различных документов было подано сторонами в арбитражных процессах по контракту на поставку и транзит газа", – пишет Витренко в Facebook.
По его словам, большинство из этих документов составили представления сторон, заключения экспертов, показания свидетелей.
"То есть эти документы стороны должны были написать и согласовать, не говоря уже о том, что все эти документы нужно было внимательно прочитать", – подчеркнул Витренко.
Исполнительный директор национальной акционерной компании добавил, что в среду, 9 октября, начнутся новые слушания против России.
В частности, "Газпром" выступит со вступительным словом, которое занимает целый день.
Стороны подали около 50 тысяч страниц документов для слушаний
Как сообщал OBOZREVATEL :
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
19 сентября Россия сообщила, что готова возобновить прямые поставки газа в Украину и заключить транзитный контракт по нормам ЕС.
Поставки газа в Европу через Украину, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, могут возобновиться уже с 1 января 2020 года.
25 сентября стало известно, что Европа рассчитывает найти решение по организации транзита российского газа по территории Украины в октябре и договориться до конца года.
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