"Нафтогаз" объяснил, почему затянулись суды против России по газу

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что судебные процессы против российского "Газпрома" занимают так много времени, поскольку стороны подали около 50 тысяч страниц документов для слушаний.

"Примерно столько страниц различных документов было подано сторонами в арбитражных процессах по контракту на поставку и транзит газа", – пишет Витренко в Facebook.

По его словам, большинство из этих документов составили представления сторон, заключения экспертов, показания свидетелей.

"То есть эти документы стороны должны были написать и согласовать, не говоря уже о том, что все эти документы нужно было внимательно прочитать", – подчеркнул Витренко.

Исполнительный директор национальной акционерной компании добавил, что в среду, 9 октября, начнутся новые слушания против России.

В частности, "Газпром" выступит со вступительным словом, которое занимает целый день.

Стороны подали около 50 тысяч страниц документов для слушаний

Как сообщал OBOZREVATEL :

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