"Мы готовы!" Россия захотела подписать новый контракт с Украиной на транзит газа

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Москва готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении.
"Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях", – сообщил Новак, передает ТАСС.
"Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, объемам транзита. Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", – добавил он.
По словам министра, цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.
"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, то это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", – резюмировал Новак.
Москва готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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