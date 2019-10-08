"Мы готовы!" Россия захотела подписать новый контракт с Украиной на транзит газа

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Москва готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении.

"Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях", – сообщил Новак, передает ТАСС.

"Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, объемам транзита. Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", – добавил он.

По словам министра, цена на транзит газа через Украину должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, то это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", – резюмировал Новак.

Москва готова поменять параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении

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