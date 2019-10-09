"Колоссальная ошибка": Данилюк озвучил нюансы запуска рынка земли для экономики Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Украина не сможет достигнуть 40% роста экономики в течение последующих пяти лет за счет лишь открытия рынка земли.

"Считать, что мы "вытянем" все только за счет рынка земли, – колоссальная ошибка. Рынок земли – это правильная инициатива, но это не панацея. Мало того, если мы его неправильно запустим, затянем – получим негативный эффект", – сообщил он в интервью "Левому берегу".

По словам Данилюка, идея продажи земли впервые прозвучала на уровне команды Владимира Зеленского еще в период президентской предвыборной кампании.

"Во время предвыборной кампании у нас были разные экспертные группы, на которых обсуждали, в частности, реформы в инфраструктуре, сельском хозяйстве, и т.д.", – заявил он.

"Если сделать эту реформу правильно, от этого выиграет в первую очередь Украина", – резюмировал бывший секретарь СНБО.

Украина не сможет достигнуть 40% роста экономики в течение последующих пяти лет за счет лишь открытия рынка земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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