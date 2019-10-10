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10 октября • обновлено в 21:30
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"Активная стадия": Гончарук рассказал о важном шаге для новой программы МВФ

1.5т Читать материал на украинском

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что делегация Украины на следующей неделе (14-20 октября) отправится в США для участия в ежегодном собрании Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В ходе мероприятия правительство продолжит переговоры о новой программе финансирования. Об этом премьер-министр сообщил по итогам бизнес-завтрака с руководителями ведущих банковских учреждений Украины, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ и в переговорах с фондом", – заявил Гончарук.

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Премьер-министр подчеркнул, что сотрудничество с международными партнерами и донорами важно для Киева.

"За нашими отношениями с крупными международными партнерами внимательно следят системные крупные инвесторы по миру. Сейчас мы в активной стадии переговоров с МВФ о новой программе поддержки", – резюмировал Гончарук.

Премьер-министр подчеркнул, что сотрудничество с международными партнерами и донорами важно для Украины

Премьер-министр подчеркнул, что сотрудничество с международными партнерами и донорами важно для Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Позже Кабинет министров сообщил, что переговоры о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом ведутся и находятся в активной стадии.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
МВФ
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
нерабы на паперти)
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