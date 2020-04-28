Пытки веником и преследования: сможет ли Саакашвили с судимостями попасть в Кабмин Украины

Осужденный в Грузии за целый ряд жестоких преступлений, обвиняемый в растрате средств, избиениях Михеил Саакашвили может стать вице-премьером в Украине. На Родине его хотят посадить, а в Украине предлагают топ-должность в Кабмине.

Против политика есть уже расследованное дело о преступлении и в Украине, о чем уже писал OBOZREVATEL. Однако и его заморозили за три месяца до возможного суда.

О том, сможет ли Саакашвили, несмотря на все уголовные дела и вердиктов судьей, попасть в украинский Кабмин и что об этом думают в "Слуге народа", читайте в материале.

Главное:

Саакашвили многократно осужден в Грузии , там его сравнивают с Януковичам , время его правления называют "режимом", а веник, которым насиловали заключенных при правлении сбежавшего в Украину президента, стал символом борьбы с "Михо";

несмотря на целый ряд уголовных дел, уже расследованным преступлением в Украине , грузинский политик может попасть во власть;

Украина может признать судимости Саакашвили в Грузии, однако не делает этого;

в "Слуге народа" говорят: решение о том, может ли Саакашвили работать в Кабмине, должны принять юристы, однако все будет зависеть от политической воли.

Вице-премьером может стать преступник с приговорами

Михеил Саакашвили дважды осужден в Грузии (за силовой разгон акции протеста и за преступный приказ избить бизнесмена Валерия Гелашвили), на подходе еще один приговор – за растрату государственных средств. И это далеко не все преступления, в которых обвиняется политик.

В законе о Кабинете министров сказано, что человек с непогашенной судимостью не может быть членом правительства. Вместе с тем Украина еще в сентябре 2002-го обязалась признавать судебные вердикты всех стран-членов Совета Европы. Грузия также является членом Совета еще с 1999-го.

Решение грузинского суда может действовать и в нашей стране. Правда, как пояснил OBOZREVATEL адвокат Игорь Степанов, для этого должна пройти процедура проверки дела. Более того, согласно 602 ст. Уголовно-процессуального кодекса, реализовать решение суда иностранного государства, если такое решение было принято заочно, без вручения решения и апелляции, нельзя. Саакашвили же осуждали заочно.

Более того, по закону с судимостью Саакашвили нельзя было работать и главой Одесской госадминистрации. Но и несколько лет назад, и сейчас, Украина может не признать судимость.

Вначале Грузия должна обратиться в Украину, а затем Министерство юстиции обязано ознакомиться с делом, при необходимости – запросить дополнительную информацию. И если окажется, что соответствующая статья уголовно кодекса действует и в Украине, решение могут реализовать и у нас. Вся эта процедура проходила уже дважды и безрезультатно.

Грузия обращалась к Украине 18 ноября 2014-го и 1 сентября 2017-го. Как рассказали OBOZREVATEL представители грузинский власти, оба раза Украина в просьбе отказала. То есть, несмотря на конвенцию, наказывать Саакашвили по решению грузинского суда наши чиновники не стали.

В мае 2015-го экс-президента Грузии назначили главой Одесской облгосадминистрации. Хотя в законе о местных государственных администраций также сказано, что с непогашенной судимостью возглавлять госадминистрацию нельзя.

Правда, после, ссылаясь на наличие вердикта грузинского суда, при президентстве Петра Порошенка гражданство у Саакашвили забрали. То есть вопрос, признает ли Украина преступления Саакашвили, скорее лежит в политической, а не юридической плоскости.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на вопрос OBOZREVATEL ответил: если юристы проанализируют ситуацию и решат, что назначение Саакашвили действительно нарушит закон, кадровое решение принимать не будут. Правда, при этом Арахамия добавил – замглавы МВД Антон Геращенко тоже осужден в стране, которая является членом Совета Европы – в России. Но это никак не помешало работать Геращенко на руководящей должности в правительстве.

"Многие наши политики осуждены в России. И это не значит, что мы не можем брать их в парламент. С точки зрения юридической плоскости, эти ситуации идентичны. Приговор господина Саакашвили большинство людей в мире считают политически ангажированным. Они пытались несколько раз подавать в Интерпол – он даже не рассматривает эти документы", – сказал Арахамия.

А в Офисе президента вопрос OBOZREVATEL о законности возможного назначения Саакашвили в связи с его судимостями вовсе проигнорировали.

Юрист Александр Плахотник поясняет: в самой конвенции сказано, что вердикт суда можно не выполнять и не признавать, если государство считает, что решение было политическим (ст. 6 конвенции). Документ специально прописан так, чтобы игнорировать политическое преследование, но принимать во внимание реальные преступления. И если украинские власти посчитают, что Саакашвили преследуют по политическим мотивам (о чем сам неоднократно заявлял бывший президент Грузии), решение судов можно проигнорировать.

Кстати, и хотя в вопросе признания судимости Саакашвили еще стоит разобраться юристам и определиться со своей позицией Украине (считаем ли мы приговоры политически мотивированными, или нет), то в той же 7-й статье закона о КМУ есть условие – знание государственного языка. Сможет ли грузинский политик сдать экзамен на знание украинского языка – вопрос открытый.

Реакция Грузии: "А если бы мы назначили Януковича?"

Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария в своем обращении в СМИ заявил: хотя Украина останется стратегическим партнером, назначение осужденного Саакашвили недопустимо. "Украинское государство – стратегический партнер. Ничего не может это изменить в долгосрочной перспективе... Но для нас недопустимо допускать в качестве стратегического партнера человека, который был осужден", – заявил премьер.

А член парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и вовсе сравнил: это равноценно тому, что в Грузии на должность вице-премьера назначили бы экс-президента Виктора Януковича. "Что будут делать наши украинские друзья и коллеги, если грузинское правительство назначит вице-премьером Виктора Януковича?" – заявил Кобахидзе.

Спикер парламента Грузии Арчила Талаквадзе также написал письмо на имя главы парламента Украины Дмитрия Разумкова, которое попало в распоряжение OBOZREVATEL. Письмо датировано 24 апреля.

"Господин спикер, всем известно, что грузинский суд заочно признал Михаила Саакашвили виновным по ряду серьезных уголовных дел. Его виновность в этих тяжких преступлениях подтвердили все три судебные инстанции нашей страны. На господина Саакашвили возлагается политическая ответственность за системные провалы в сфере прав человека, злоупотребление служебными полномочиями, ограничение свободы СМИ, нарушение прав на собственность и создание угрозы свободным выборам во время своего правления", – говорится в письме.

На Родине Саакашвили обвиняется в целом ряде уголовных дел. Он, как и Янукович, не дождавшись окончания президентского срока, в октябре 2013-го сбежал из Грузии. С бывшим главой Украины его также объединяет и отношение к мирным митингующим.

Одно из преступлений, в котором обвиняют грузинского "реформатора" – насильственный разгон протестной акции в ноябре 2007-го с превышением служебных полномочий. Кроме того, Саакашвили причастен к вторжению спецназа в офис телеканала "Имеди". Тогда телекомпанию незаконно забрали у владельца Бадри Патаркацишвили.

За счет бюджета бывший президент арендовал яхту, оплачивал процедуру похудения, жил в дорогих гостиницах. Так, прокуратура Грузии утверждает, что Саакашвили тратил "значительные суммы" на личны нужды и свою семью через фонды госохраны. В общей сложности экс-президент потратил 8,8 млн лари (около $5,9 млн). Испанский повар и личный дизайнер обошлись бюджету Грузии в 300 тыс. лари ($174 тыс.), процедура похудения Саакашвили стоила $113 тыс., еще 500 тыс. лари ($290 тыс.) бывший президент потратил на аренду самолетов.

Кроме того, Саакашвили обвинили в незаконном помиловании в 2008 году высокопоставленных сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии — Гии Алании, Автандила Апциаури, Александра Гачавы и Михеила Бибилуридзе. Их посадили за убийство 28 января 2006 года банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

В интервью OBOZREVATEL грузинская правозащитница, председатель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе рассказала: при Саакашвили Грузия заняла первое место в мире по количеству заключенных. В тюрьмах пытали, правозащитников подкупали, людей били просто на улицах. "У нас были пытки и бесчеловечное обращение. Когда спрашивают, с чем можно сравнить режим Саакашвили, - я отвечаю, что его можно сравнить с фашизмом. Также это было похоже на 30-е годы советского периода, когда миллионами людей расстреливали. Так происходило и в Грузии", – заявила она.

Кроме того, Саакашвили устроил настоящую расправу над оппозицией. В 2009-м в Тбилиси и Батуми были арестованы члены "Демократического движения" экс-спикера Нино Бурджанадзе – самой активной противницы президента Михаила Саакашвили

Своих оппонентов экс-президент сажал в тюрьмы, где их жестоко пытали. В 2012-м в сети появилось видео, где в одной из тюрьм заключенного насиловали веником. Впоследствии этот предмет стал символом борьбы с режимом Саакашвили.

Станет ли такой человек членом украинском Кабмина – вопрос открытый. В "Слугу народа" уже попадали насильники, пополнит ли ряды власти многократно осужденный грузинский беглец – покажет время.