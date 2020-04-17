Пылевая буря в Киеве ударит по урожаю: власти рассказали о последствиях

Пылевая буря, которая накрыла Киев была вызвана ветровой эрозией почвы из-за отсутствия осадков и несет опасность как для людей, так и для растений.

Об этом рассказал депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает UBR.

"Пылевая буря – необычное для Киева явление. То, что сейчас наблюдаем в Киеве и области – результат ветровой эрозии почвы. Это явление вызвано длительным отсутствием осадков, в том числе и снега зимой. Верхний слой почвы пересушен. Поэтому порывы ветра, которые составляют 7-12 метров в секунду, разносят верхний слой сухой земли на большие расстояния", – говорит Яловой.

Facebook/Alexei Vesyoliy

По его словам, пылевая буря может привести к негативным последствиям как для сельского хозяйства, так и для зеленых насаждений в городе. Явление угрожает и здоровью киевлян.

К чему это может привести:

Навредить зеленым насаждениям. Ветер переносит частицы почвы, которые имеют иной состав, чем в зеленых зонах Киева, они более засолены. Это повлияет на рост деревьев и растений, для которых такой состав земли не подходит.

Снижению урожайности. Сельскохозяйственные земли пересушены, а ветер сдувает плодородный слой почвы.

Угрозе здоровью людей. Сейчас в воздухе повышенная концентрация мелкодисперсных частиц пыли. Также воздух может быть загрязнен химикатами, которыми обрабатываются поля.

Депутат отметил, что киевляне должны поберечься бури и пока оставаться дома.

"Пока пылевая буря не закончилась, советую всем жителям Киева, во-первых, по возможности оставаться дома. Во-вторых, плотно закрыть все окна до момента, когда ветер стихнет. И в-третьих, если есть необходимость выйти, то кроме маски наденьте еще и очки, чтобы пыль не попала в глаза", – посоветовал Яловой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область в четверг, 16 апреля, накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.