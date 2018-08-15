"Винтовка-пони": военные эксперты разнесли производимое в "ДНР" оружие

Военные эксперты раскритиковали характеристики оружия "Дончанка" и "Сепаратист", которое изготовили "ученые" на временно неподконтрольной территории Донецкой области.

Как сказано в материале "Апострофа", выпускаемое в "ДНР" оружие является лишь копией всемирно известных винтовок.

"После того, как Госдеп США разрешил продавать Украине снайперские винтовки Barrett, в "ДНР" придумали свой "ответ Чемберлену" – антиснайперскую винтовку "Дончанка". "Новое" оружие, рожденное в недрах кузниц донецких оружейников, до неприличия смахивало на противотанковое ружье Дегтярева времен Второй мировой. Более того, оружейное ноу-хау боевиков лишено оптического прицела, что напрочь нивелирует его антиснайперскую функцию", - сказано в материале.

"Дончанка" – это оружие, сделанное из 14,5 мм противотанкового ружья ПТРД 1941 года выпуска, но с 12,7 мм стволом от пулемета "Утес".

"Дончанка"

"Ее боевые возможности сомнительны, потому что ствол от пулемета не предназначен для снайперской стрельбы, а "родной" ПТРД в общем-то сам по себе не очень точен. Плюс – это однозарядная система, а современные винтовки многозарядные. Да и снайперский прицел к ней трудно прикрутить, потому что отдача большая. Но для уничтожения автотранспорта и легкобронированных целей на расстоянии до 500 м пригодно вполне", - пояснил военный обозреватель Денис Попович.

Также террористы "ДНР" похвастались созданием "самой крупной в мире снайперской винтовки "Сепаратист". Она заточена под боеприпас калибром 23 мм. Отмечается, что оружие получилось размером с небольшого пони, соответственно, эффективно работать с ним в условиях боевых действий крайне сложно.

"Сепаратист"

"Она очень громоздкая, тяжелая, для снайперской стрельбы малопригодная, потому что для этого нужна скрытность. Ну, и вести прицельную стрельбу из 23 мм бессмысленно, потому что такой калибр предназначен, например, для зенитных орудий. Поэтому если "Дончанка" еще кое-как, то "Сепаратист" – чистая пропаганда. Это не снайперская винтовка, это 23 мм орудие", - отметил Попович.

При этом главред сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин назвал такое оружие "полной профанацией".

"Это пыль в глаза, дескать, квазиобразование способно вести какую-то экономическую деятельность. Все это из той же истории о перекрашенных трамваях, которые презентовали как разработки так называемых ЛНР/ДНР", - пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" испытали гибрид мины и ручной гранаты - "лимонки".