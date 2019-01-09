Пятилетний максимум: международные резервы Украины побили новый рекорд

Международные резервы Украины по итогам 2018 года выросли на 10,6% – до 20,8 млрд долларов.

Таким образом, объем резервов достиг пятилетнего максимума – в последний раз подобный уровень был зафиксирован еще в октябре 2013 года, говорится на сайте Национального банка Украины.

Увеличить международные резервы удалось прежде всего благодаря получению Украиной внешнего финансирования и покупке избытка валюты на межбанковском рынке. В частности, НБУ получил возможность осуществить чистую покупку валюты на сумму 1,4 млрд долларов без влияния на направление движения курса гривни.

В свою очередь, поступления от Международного валютного фонда, Европейского Союза и Всемирного банка на поддержку макрофинансовой стабильности и реформ в Украине составили 2,4 млрд долларов.

Кроме того, в прошлом году правительство привлекло на внешних и внутренних рынках 6,1 млрд долларов. В то же время в течение года средства из резервов направлялись преимущественно на платежи правительства и Национального банка по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте. Их общая сумма составила 8,1 млрд долларов.

На прирост резервов также повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на 230 млн долларов.

В частности, в течение декабря международные резервы выросли на 3,1 млрд долларов или 17,5% вследствие действия ряда факторов:

Украина получила 2,4 млрд долларов международного официального финансирования.

Правительство получило 540,8 млн долларов от продажи облигаций внутреннего государственного займа, деноминированных в иностранной валюте.

Чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 338,5 млн долларов.

На размер международных резервов повлияло и увеличение стоимости финансовых инструментов в сумме 147 млн долларов.

НБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​