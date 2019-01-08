"Пузырь уже начал лопаться": биткоину предрекли тотальный крах

Цифровые деньги не имеют будущего и являются "полнейшей бессмыслицей" и финансовым пузырем.

Такое мнение высказал член руководящего совета Европейского центрального банка Ардо Ханссон. По его словам, криптовалюты используются в незаконных целях, а также негативно влияют на стабильность мировой экономики, передает РБК.

"Пузырь уже начал лопаться. Возможно нам просто стоит проследить, насколько глубоким окажется падение и что останется, когда равновесие будет восстановлено. Я думаю, что мы вернемся к этому вопросу спустя несколько лет, чтобы осознать, как мы вообще могли попасть в такую ситуацию, которая заставила нас поверить в небылицы", — заявил Ханссон.

Ранее он поддержал президента ЕЦБ Марио Драги и раскритиковал идею создания национальной криптовалюты в Эстонии. Чиновник объяснил, что ни одно государство в составе ЕС не сможет выпустить свои цифровые деньги, так как валюта еврозоны — евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина за последние несколько дней совершил отскок, подорожав к 7 января 2019 года до $4 тыс.(на $400 с 5 января). Однако, следом за этим отскоком будет снижение котировок как минимум на протяжении первых шести месяцев текущего года.