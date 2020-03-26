Путину пригрозили новыми санкциями из-за последнего указа по Крыму

Недавний указ президента РФ Владимира Путина о том, что землей в оккупированном Крыму могут владеть только россияне, усиливает основу для новых антироссийских санкций.

Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в Посольстве США в Украине.

"Новый" указ России об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставление таких прав только россиянам просто усиливает основу для международных санкций. Мы в очередной раз твердо повторяем: Крым Это Украина", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму запретили иностранцам владеть землей в приграничных районах украинского полуострова. В перечень вошли все приграничные районы Крыма, восемь из 10 муниципалитетов Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется на три района Крыма, который не граничат с материковой Украиной и не имеют выхода к Черному морю.

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