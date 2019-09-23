"Путину денег очень хочется": в России высмеяли новые налоги и рост цен

В России доходы от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа по итогам прошлого года превысили 259,5 млрд долларов.
Однако вместо роста заработных плат и улучшения уровня жизни россияне получили лишь новые налоги, пишет в Twitter финансовый аналитик Владислав Жуковский.
"От этих денег россияне получили: +5 лет к выходу на пенсию, +2% к НДС, плату за сбор ягод, грибов, шишек и налог на самозанятых", – подчеркнул Жуковский.
Кроме того, экономист акцентировал внимание, что одновременно с этим цены на услуги ЖКХ выросли на 12%, а бензин и дизель – на 17%.
"Просто денег очень хочется", – резюмировал Жуковский, высмеивая президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.
В 2018г доходы России от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа превысили 259,5 млрд долл (17 трлн руб).— Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) September 22, 2019
От этих денег россияне получили:
+5 лет к выходу на пенсию
+2% к НДС
+12% к ценам на ЖКХ
+17% к ценам на бензин и дизель
Плату за сбор ягод, грибов, шишек
Налог на самозанятых pic.twitter.com/0FeJKAvlke
Президента России Владимира Путина высмеяли за новые налоги и рост цен
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.
При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.
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