"Путину денег очень хочется": в России высмеяли новые налоги и рост цен

В России доходы от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа по итогам прошлого года превысили 259,5 млрд долларов.

Однако вместо роста заработных плат и улучшения уровня жизни россияне получили лишь новые налоги, пишет в Twitter финансовый аналитик Владислав Жуковский.

"От этих денег россияне получили: +5 лет к выходу на пенсию, +2% к НДС, плату за сбор ягод, грибов, шишек и налог на самозанятых", – подчеркнул Жуковский.

Кроме того, экономист акцентировал внимание, что одновременно с этим цены на услуги ЖКХ выросли на 12%, а бензин и дизель – на 17%.

"Просто денег очень хочется", – резюмировал Жуковский, высмеивая президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева.

В 2018г доходы России от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа превысили 259,5 млрд долл (17 трлн руб).

От этих денег россияне получили:

+5 лет к выходу на пенсию

+2% к НДС

+12% к ценам на ЖКХ

+17% к ценам на бензин и дизель

Плату за сбор ягод, грибов, шишек

Налог на самозанятых pic.twitter.com/0FeJKAvlke — Жуковский Владислав (@vlad_zhukovskiy) September 22, 2019

Президента России Владимира Путина высмеяли за новые налоги и рост цен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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