Путина обвинили в разорении миллионов россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин разорил миллионы россиян своим обращением по поводу распространения коронавируса в стране.
Об этом написал российский политик Леонид Гозман в своем блоге на OBOZREVATEL.
Он отметил тот факт, что в России не ввели ни карантин, ни чрезвычайную ситуацию в ответ на быстрые темпы распространения COVID19.
"Есть два типа такой реакции. Один тип – вполне разумен. Устанавливается карантин, что естественно. Но государство уходит от ответственности, карантин не объявлен, как и чрезвычайная ситуация. Это означает, что государство не несет материальной ответственности. Путин объявил нерабочие дни, но такого понятия в законе нет, и при этом еще велел выплачивать зарплату. 30 млн человек работают в частном бизнесе, каким образом они будут получать зарплату? Они просто разорятся", – написал Гозман.
Владимир Путин
Газета.ру
Политик отметил, что таким образом одним своим выступлением Путин разорил миллионы людей в стране.
"У тех, кто сидит без зарплаты, начинается паника. Россия – страна бедных людей и тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, а тут еще и ее не получат. За что они будут покупать еду? Таким людям государство почти не оказывает никакой прямой помощи", – написал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 марта в администрации президента России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако позже заверил: больной не контактировал лично с главой государства.
Также выяснилось, что до этого Песков побывал на дне рождения сестры российского продюсера Игоря Крутого – Аллы Крутой. Среди гостей был певец Лев Лещенко, у которого на днях подтвердился Covid-19.
1 апреля стало известно, что Путин решил перейти на дистанционный режим работы после того, как у главы опорной коронавирусной больницы страны Дениса Проценко после встречи с ним обнаружили коронавирус.
Как рассказали OBOZREVATEL российские политологи, Путин на данный момент в безопасности, не исключено, что его накачали профилактическими препаратами.
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