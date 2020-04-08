Путина обвинили в разорении миллионов россиян из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин разорил миллионы россиян своим обращением по поводу распространения коронавируса в стране.

Об этом написал российский политик Леонид Гозман в своем блоге на OBOZREVATEL.

Он отметил тот факт, что в России не ввели ни карантин, ни чрезвычайную ситуацию в ответ на быстрые темпы распространения COVID19.

"Есть два типа такой реакции. Один тип – вполне разумен. Устанавливается карантин, что естественно. Но государство уходит от ответственности, карантин не объявлен, как и чрезвычайная ситуация. Это означает, что государство не несет материальной ответственности. Путин объявил нерабочие дни, но такого понятия в законе нет, и при этом еще велел выплачивать зарплату. 30 млн человек работают в частном бизнесе, каким образом они будут получать зарплату? Они просто разорятся", – написал Гозман.

Владимир Путин Газета.ру

Политик отметил, что таким образом одним своим выступлением Путин разорил миллионы людей в стране.

"У тех, кто сидит без зарплаты, начинается паника. Россия – страна бедных людей и тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, а тут еще и ее не получат. За что они будут покупать еду? Таким людям государство почти не оказывает никакой прямой помощи", – написал он.

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