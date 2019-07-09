"Путина не интересуют правила": раскрыты планы России по притеснению Запада

Россия в последнее время начинает все больше притеснять и вводить в замешательство сильно превосходящий ее в экономике и технологиях демократический Запад.

Об этом сказано в материале немецкого издания Die Welt, передает "ИноПресса". При этом в статье указано, что РФ является крупнейшим в мире государством по площади, но едва дотягивает по экономическим показателям до Италии.

"Вряд ли это в первую очередь можно объяснить мнимой силой российского руководства при Владимире Путине - даже если Россия, будучи ядерной державой, располагает не имеющим равных потенциалом для устрашения. Виновата скорее беспомощность Запада в вопросе о том, как справиться с этим вызовом", – передает издание.

Владимир Путин

Отмечается, что долгое время в Европе верили в то, что Россия рано или поздно придет к системе, ориентированной на Запад и рыночную экономику.

"Однако (президент России Владимир. – Ред.) Путин видит в нем инструмент Запада, направленный на то, чтобы доминировать над Россией и уничтожить ее уникальную самобытность. Путина больше интересуют власть и величие, чем правила", – пишет автор материала.

"Путин вновь пробудил российский национализм, для которого национальное величие равнозначно возможности доминировать над более слабыми государствами - и этот национализм стимулируется верой в своего рода искупительную миссию России. Так Путину удалось сделать страну снова одним из решающих игроков на международной арене, который масштабно расширяет свое влияние не только на Ближнем Востоке, но также в Латинской Америке и в Африке", – говорится в статье.

Впрочем в статье указано, что в России есть и ярко выраженные внутренние проблемы, с которыми Путину приходится бороться – дефицит модернизации, падающая численность населения и этнические конфликты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России, которая в I квартале 2019 года выросла на 0,5%, уперлась в свой структурный потолок, а пытаться добиться ее роста за счет изменений денежно-кредитной политики будет опасно.

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