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3 апреля • обновлено в 20:58
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Путин заявил, какая цена на нефть его устроит: бюджет РФ может провалиться

4.1т
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Президент России Владимир Путин признал, что бюджет страны провалится, если цена на нефть не поднимется выше 42 долларов за баррель.

Об этом в пятницу, 3 марта, заявил глава Кремля на совещании с правительством, передает пресс-служба Кремля.

Путин пожаловался, что Россия не стремилась, чтобы цены на нефть были высокими, но и при этом хотели избежать низкого ценника.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Понятно почему: наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем. Полагаю, что и для потребителей это очень важно. Вообще, все это предполагает формирование эффективного баланса спроса и предложения, предполагает предсказуемость и экономическую обоснованность цен. Вот к чему мы всегда стремились", – пояснил он.

Отметим, что состоянием на 3 апреля мировые цены на нефть марки Brent обвалились на 5% – с 31,8 долл до 28,4 долл за баррель. Ранее цена фьючерсов на нефть марки WTI упала до 20 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к новым договоренностям по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Опять дал в зад балабол) То рушим омеригу, то мы не хотели обвала. Одним словом опять обо.сра.лся)))
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1
1
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
ПНХ ПТН, та ни, тут обо перековеркал немного
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0
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
ПНХ ПТН, когда это Путин говорил "пушим омеригу"? Это ты обосрался
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0
2
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Это кому Путин пожаловался? Обозу? Ну -ну...
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2
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