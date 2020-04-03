Путин заявил, какая цена на нефть его устроит: бюджет РФ может провалиться

Президент России Владимир Путин признал, что бюджет страны провалится, если цена на нефть не поднимется выше 42 долларов за баррель.

Об этом в пятницу, 3 марта, заявил глава Кремля на совещании с правительством, передает пресс-служба Кремля.

Путин пожаловался, что Россия не стремилась, чтобы цены на нефть были высокими, но и при этом хотели избежать низкого ценника.

Владимир Путин

"Понятно почему: наш бюджет сверстан из расчета 42 доллара за баррель, и вокруг этой цифры мы вполне комфортно себя чувствуем. Полагаю, что и для потребителей это очень важно. Вообще, все это предполагает формирование эффективного баланса спроса и предложения, предполагает предсказуемость и экономическую обоснованность цен. Вот к чему мы всегда стремились", – пояснил он.

Отметим, что состоянием на 3 апреля мировые цены на нефть марки Brent обвалились на 5% – с 31,8 долл до 28,4 долл за баррель. Ранее цена фьючерсов на нефть марки WTI упала до 20 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к новым договоренностям по ограничению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

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