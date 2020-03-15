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15 марта • обновлено в 22:04
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Путин заявил, что ему плевать на санкции

8.9т
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Президент России Владимир Путин сделал резкое заявление о санкциях, введенных против страны из-за аннексии украинского Крыма.

"Да плевать на них, на эти санкции", – сказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Анонс программы был опубликован на YouTube-канале агенства.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скрин видео

Президент добавил, что, по разным оценкам, Россия потеряла из-за санкций порядка 50 миллиардов рублей. С другой стороны, он считает, что давление заставило страну "включить мозги".

Осторожно! Ролик снят пропагандистами!

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
санкции Новости России видео
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дякую тоби, Боже, що я москаль, и мой президент Путин...
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2
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Иванович Василий
Иванович Василий
Zhikharev Dmitry, мало! Ниже голову склоняй - к земельке! И - бегом челом бить, да сильно, чтоб земля трещала!
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0
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Zhikharev Dmitry, аминь,тебе холоп!)
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0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну вот и ответ всем патриётам - допрыгались
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2
4
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Иванович Василий, Кто они? Прыгали на майдане и допрыгались до утери Крыма. Наверняка безвозвратной утери.
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2
2
Иванович Василий
Иванович Василий
Pavlov Pavel, ))) не мечтай, наивный!))) Как раз наоборот - не они допрыгались.
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0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ой попирхнеться!
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4
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Иванович Василий
Иванович Василий
филя филя, +, конечно! Минус-то от сегодняшнего - как может быть?!))) Никак - вперед в прошлое потянуло, что минус год решил сбросить?!)))
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0
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филя филя
филя филя
Мельничук Олександр, скоро? когда скажи, +- год ))
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