Президент России Владимир Путин сделал резкое заявление о санкциях, введенных против страны из-за аннексии украинского Крыма.
"Да плевать на них, на эти санкции", – сказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Анонс программы был опубликован на YouTube-канале агенства.
Владимир Путин
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Президент добавил, что, по разным оценкам, Россия потеряла из-за санкций порядка 50 миллиардов рублей. С другой стороны, он считает, что давление заставило страну "включить мозги".
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Как писал OBOZREVATEL:
Недавно США включили в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию "Роснефти" Rosneft Trading. Причина ограничений – "материальное содействие" Венесуэле и ее государственной компании PDVSA.
Ранее четыре страны – Черногория, Албания, Норвегия и Украина – присоединились к санкциям, которые Евросоюз ввел против РФ за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
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