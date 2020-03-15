Президент России Владимир Путин сделал резкое заявление о санкциях, введенных против страны из-за аннексии украинского Крыма.

"Да плевать на них, на эти санкции", – сказал российский лидер в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Анонс программы был опубликован на YouTube-канале агенства.

Владимир Путин Скрин видео

Президент добавил, что, по разным оценкам, Россия потеряла из-за санкций порядка 50 миллиардов рублей. С другой стороны, он считает, что давление заставило страну "включить мозги".

Осторожно! Ролик снят пропагандистами!

Как писал OBOZREVATEL:

Недавно США включили в санкционный список SDN дочернюю трейдинговую компанию "Роснефти" Rosneft Trading. Причина ограничений – "материальное содействие" Венесуэле и ее государственной компании PDVSA.

Ранее четыре страны – Черногория, Албания, Норвегия и Украина – присоединились к санкциям, которые Евросоюз ввел против РФ за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.