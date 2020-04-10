Путин намекнул на новые переговоры по нефти

Экономика 16:39, 10.04.2020 Обновлено: 16:40, 10.04.2020

Президент России Владимир Путин считает, что необходимо провести дополнительные переговоры для стабилизации нефтяного рынка.

Об этом он упомянул в ходе общения с экипажем МКС по видеосвязи, рассуждая о сотрудничестве России и США по различным актуальным вопросам, передает ТАСС.

"Вчера только с президентом США (Дональдом Трампом) обсуждали эти проблемы (ситуацию на рынках нефти), еще предстоят у нас разговоры на эту тему", — пояснил глава государства.

Нефть в России

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, а также король Саудовской Аравии Салман бин Абдель Азиз Аль Сауд впервые в истории провели совместный телефонный разговор, обсудив итоги переговоров ОПЕК+.

Кремль лишь заявил, что в ходе встречи подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику.

Как сообщал OBOZREVATEL, участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики.

Между тем, в пятницу стало известно, что Мексика пошла навстречу другим странам по ОПЕК и решила сократить объемы добычи нефти.

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